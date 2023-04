Kommentar

Vi forstår ikke hva som treffer oss

Teknologien løper foran både politikerne og folk flest. Mange av dem som kan aller mest om kunstig intelligens, frykter at den i verste fall kan true menneskeheten.

Det vi kaller kunstig intelligens har vært her lenge. Når vi får opp det vi liker best på Facebook eller Instagram, er det fordi systemet er laget slik at Facebook og Instagram «vet» hva vi vil ha. Hva som gjør at vi blir værende, og fortsetter å bla oss nedover siden.

Det er en liten «hjerne» som leser oss, og sorterer slik den tror vi liker det. Ofte uten at vi selv er helt klar over at det er dette vi ønsker oss, at det er dette som gjør at vi blir værende.

Et åpent brev

Men den kunstige intelligensen vi snakker mye om nå, har en annen og langt mer avansert form. Den kan lære seg nye ting, finne nye løsninger. Bygge videre på kunnskap den allerede har, eller sette den sammen på nye og overraskende måter.

Mange som jobber med kunstig intelligens frykter at den kan begynne å operere på egen hånd, som en selvstendig aktør, som går egne veier og tar egne valg. Utenfor menneskelig kontroll. Vi er allerede der at de fremste ai-ekspertene ikke forstår hva som skjer. Hvorfor den kunstige intelligensen får til det den gjør. Hvordan de nye tingene den finner på, oppstår.

Denne uken kom et åpent brev fra mer enn tusen av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, blant dem mange akademikere og næringslivsledere. Som Tesla-sjef Elon Musk, og en av Apples grunnleggere, Steve Wozniak.

Elon Musk viste fram roboten Optimus under Tesla sin AI-dag i 2022.

Høy risiko

De ønsker at alle aktører tar et halvt års pause, slik at det kan komme på plass retningslinjer som kan regulere den videre utviklingen av kunstig intelligens. Ellers frykter de at kunstig intelligens på et tidspunkt kan komme til å true hele menneskeheten.

I en undersøkelse blant mer enn tusen eksperter som jobber med utvikling av kunstig intelligens, mente halvparten at det er 10 prosent eller mer risiko for at menneskeheten går under på grunn av menneskenes manglende evne til å kontrollere kunstig intelligens.

Mange spør seg om kunstig intelligens kan komme til å få sin egen vilje, sine egne følelser. De som jobber med dette, har allerede sett eksempler på at den kunstige intelligensen prøver å «lure» menneskene som gir den oppgaver. Finne og lage snarveier og bakdører som vi vanlige mennesker ikke ser eller forstår.

Nord-Korea og atomvåpen

Teknologi kan brukes både til godt og vondt. Som en kniv, som både kan brukes til å skjære brød med. Men også til å drepe med.

Men når den nye teknologien først er kjent, har ånden sluppet ut av flasken. Tenk atombomben. Det hjelper lite å innføre et internasjonalt atomvåpenforbud, slik noen i sin naivitet ønsker seg.

Verstingregimer som Nord-Korea har allerede atomvåpen. De gir det aldri fra seg. Og kunnskapen om hvordan lage en atombombe finnes. Hvis vennligsinnede vestlige demokratier gir fra seg sine atomvåpen, gjør de seg selv sårbare.

Hvordan kan vi sikre at det er vi som beholder kontrollen, ikke kunstig intelligens?

En pause i utviklingen av kunstig intelligens høres umiddelbart klokt ut. Et motargument kan være at en slik pause vil gi destruktive krefter et forsprang det kan bli vanskelig å ta igjen. For det er enorme pengebeløp i spill. Den eller de som vinner dette kappløpet, kommer til å bli uendelig rike.

Kongen og sjakkbrettet

Det går fort, dette. Utviklingen er eksponentiell. Det innebærer at mengden eller farten i utviklingen dobler seg jevnlig. Hjernene våre er ikke innrettet på å fatte hva dette egentlig innebærer. Et gammelt indisk eventyr kan hjelpe oss et stykke på vei:

Kongen spurte Sessa hva han ville ha i belønning, etter å ha funnet opp sjakkbrettet. Sessa kom med det kongen oppfattet som et beskjedent ønske. Han ville ha ett riskorn for den første ruten på sjakkbrettet, to på den neste, fire på den neste deretter, og så få doblet antallet riskorn for hver rute.

Dette ønsket aksepterte kongen velvillig - uten å forstå hva det faktisk innebar. Det endte med at Sessa fikk alt kongen rådde over. Selv det var ikke nok. Kongen gikk konkurs.

Sjakkbrettet kan hjelpe oss til å forstå hva eksponentiell utvikling betyr.

Menneskeheten gikk en lang vei fra jorbrukssamfunn til industrisamfunn, på ganske kort tid. Hverken hoder eller menneskekropper er bygget til de enorme endringene i samfunnet rundt oss i løpet av de siste par hundre årene.

Advokater og leger

I vår tid har det gått enda fortere, med overgangen til det digitale samfunnet, der de fleste av oss går med en liten datamaskin i lomma. Med tilgang til informasjon om alt - fra hele verden, bare et tastetrykk unna.

Men det som kommer nå, med kunstig intelligens, er mye raskere, mye mer samfunnsomveltende. Også hvis vi ser bort fra de mest dramatiske fremtidsbildene. Mange arbeidsplasser vil bli borte - eller vil bli helt anderledes.

Advokater vil ikke lenger måtte finne frem gamle dommer og relevante lovtekster. Det fikser kunstig intelligens. Men menneskemøtene blir viktigere. En advokats evne til å snakke med mennesker, til å megle og løse konflikter, blir antagelig enda viktigere.

Kanskje blir kravene til medisinstudiet helt anderledes i fremtiden. Hvis maskiner tar seg av å sette diagnoser og operere, så vil de menneskelige egenskapene telle mer enn karakterer fra videregående i fysikk og kjemi. Det blir viktigere for en lege å berolige en engstelig pasient, vise omsorg og trøste.

Kunstig intelligens kan på sitt beste løse klimakrisen med ny teknologi ingen menneskehjerne har kunnet komme på. Finne kuren mot all kreft. Løse energikrisen. Og mye annet vi ikke kan forestille oss.

Italias forbud

Men nedsiden er også stor. Og uoverskuelig. For hva gjør vi den dagen den kunstige intelligensen blir smartere enn oss vanlige mennesker?

Kanskje kan reguleringer bremse farten og gi oss til tid å tenke oss om. Til å få på plass institusjoner og lover, slik at det fortsatt blir menneskene som har kontrollen. Ikke maskinene.

Før helgen ble det kjent at Italia forbyr den åpne løsningen for kunstig intelligens som alle har tilgang til, den som heter ChatGPT. Dette kan også få betydning for EUs videre håndtering.

Det er ikke sikkert forbud er veien å gå. Men når historien skal skrives, kan det hende at det var dette som ble vendepunktet. Fordi noen sørget for at vi kjøpte oss den tiden vi trengte.