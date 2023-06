Kommentar

Å vasse i Eggen

Når Rosenborg er i krise, er en hel landsdel i ubalanse. Nå er det heller ingen Eggen å rope på.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Rosenborg Ballklub er en syk mann, eller for å si det med kunsten: En syk pike.

Det preger hele Trøndelag. Og det preger oss i den trønderske diasporaen. Det som før var en konstant i tilværelsen – RBK som norsk fotballs største og mektigste klubb – er som forduftet, og med det et viktig aspekt ved det som gjerne kalles stoltheten. Over å være trøndersk.

I dag er det skjebnekamp på Lerkendal. Ikke mot Borussia Dortmund eller AC Milan, men mot HamKam. Et tap betyr at RBK er et bunnlag og en nedrykkskandidat, og mest trolig enda et trenerskifte.

Ikke ett stygt ord om HamKam, de ærverdige Hamarkameratene, men læll: RBK skal liksom ikke spille skjebnekamper mot HamKam.

Akkurat som Real Madrid ikke spiller skjebnekamper mot Rayo eller Almería.

Eller Bayern München mot Bielefeld eller Paderborn.

Jeg vedgår at dette er kanskje et uttrykk for en tullete storhetsfantasi; en trøndersk hybris som ødelegger mer enn den hjelper. For ja, Rosenborg dominerte norsk fotball totalt gjennom hele det lange 90-tallet, og vel så det, men å tro at dette skulle vedvare?

Var det en dum illusjon å nærmest sidestille Rosenborg med de største klubbene i de største ligaene – i betydningen: Selvsagt skal laget vinne serien om og om og om igjen, noe annet er helt krise?

Ja, det var i grunnen det. Samtidig: Hvorfor skulle ikke suksessen vare i takt med kravene fra tribunen, fra byen, fra landsdelen og fra oss alle som knytter en del av identiteten vår til det trønderske?

De får det til i Madrid og i Barcelona. De får det til i München og i Manchester («fordelt» på to klubber). Kravet er knallhardt og krystallklart: Det er pokaler eller død.

NOK ET TAP: Og verst – mot Brann.

Årets Rosenborg-sesong er den tristeste jeg har opplevd i min tid som RBK-tilhenger. Det er 35 år siden jeg så lyset på Lerkendal, i 1988, og selv om det har vært noen få humper i veien underveis, er det vi har sett i år er så skralt og så krøbelt at det knapt er til å begripe.

Og man merker det på hele landsdelen. Fatalismen brer seg. Man begynner å se tilbake på en storhetstid som var. Gullalderen. Slikt skal vi ikke kimse av, for gullaldernostalgi er følelser som lett kan løpe løpsk.

Ikke det at trønderne vil løfte sverdene igjen, og mane til kamp landsdelene imellom, slik som på Erling Skakkes tid. Vi er heldigvis ikke der. Men den kollektive trønderske psyken er i ferd med å få seg en knekk. Mange vil nok si at det er til pass for dem (oss), men det er en annen skål.

Det røyner på nå. Det er som om håpløshet har erstattet seiersvilje.

Hvorfor er egentlig fotball så viktig, selv for voksne folk som burde ha vokst av seg slikt for lengst? Det er et litt komisk spill, ja mer enn det. For folk som i formative år unngikk å bli blitt av ballbasillen må det fremstå som helt absurd.

Min kone, for eksempel. For henne er det å se fotball i time etter time en like koko aktivitet som å stirre tomt inn i et rom der lyset er slått av. Stakkars menneske som må leve med en som meg, som jo eldre han blir, jo mer tid han bruker på spetakkelet.

Er det en slags galskap? En slags febril leteaksjon etter mening i kaoset? Et slags innbilt fellesskap i en stadig mer individualisert verden?

FANS: Klanen, her på cupkamp i Rørvik i 2022.

Vi menn er absolutt verst. Noen av oss omtaler lagene våre som om de var barna våre, eller forlengelser av våre egne kropper. Det er som om det er vi selv som er der ute og renner etter ballen. Og når «vi» vinner, så kommer skadefryden – mot «dem».

Taper «vi», er det som om noen har gitt oss en på kjeften. Vi er ydmyket og intimidert.

Selvironien og humoren som ellers må til for at et menneskelig samfunn skal henge sånn noenlunde sammen, eksisterer ikke i fotballdiskursen. Å bedrive godslig tull med en slagen fotballfan er som å spytte på vedkommende.

Selv har jeg pleid å gi fotballinteressen min en slags intellektuell overbygning. Fotballen har estetiske kvaliteter og den er nyskapende – de beste managerne er de som tenker best. Og de beste spillerne – de aller beste – er noe så sjeldent som ekte genier, slik også kunstnere kan være det.

Samtidig er fotballen dynket i historie, tradisjon og identitet. Den forteller oss noe om klasse og maktforhold og om dype politiske motsetninger. Den er samtidig også hyperkommersiell og ofte preget av økonomisk galimatias – uten at det ser ut til å minske interessen eller kjærligheten mange føler for sine foreninger.

At Erling Braut Haaland, en yngling fra Bryne, tjener en million om dagen (sikkert enda mer), vurderes nærmest som noe helt uproblematisk, også blant de av oss som hytter med neven mot næringslivsfolk som melder flytting til Sveits. Og jeg, som ellers er svært bekymret for den autoritære trusselen i vår tid, godtar relativt ureflektert at mitt engelske favorittlag i praksis er eid av et autoritært emirat.

Så nei, fotballinteressen tilhører absolutt ikke den rasjonelle sfæren. Slik sett har den noe med tro og religion å gjøre. Et slags substitutt for slikt i en verden der åndelighet og mystisisme er på vikende front, og har vært det i årtier.

Eller kanskje handler det om noe langt mer prosaisk: En aktivitet som er enkel og grei å forstå og forholde seg til; en enkel kappestrid som skaper sunn lokalpatriotisme og samhold.

Som for lengst utflyttet fra «RBK-land» har denne gamle bydelsklubben i Trondheim blitt et slags nødvendig bindeledd mellom barndommen og voksenlivet. En siste rest av tilhørighet til Trøndelag, kanskje, selv om vi som velger å leve livene våre et annet sted aldri helt forlater det som en gang pleide å være hele vår verden.

Som en kompis, også han utflyttet, så pent formulerer det: «Vi slipper ikke unna de lagene. Er som utsikten i barndomshjemmet, lukta i skogen man lekte gjemsel i og den første dama du skjønte du var forelsket i.»

NUMMER ÉN: Nils.

Rosenborgs største fiende er likevel nostalgien. Drømmen om da Nils Arne Eggen som en ild- og innskutte bisetninger-sprutende drage kjeftet laget til topps i sesong etter sesong. Den gangen laget spilte Eggen-fotball, og hele Trondheim og Trøndelag var som et kulturelt og angrepsvillig 4–3–3, og gullet glitret og fremtiden var skyfri – selv i det trønderske regn- og vindbeltet.

Suksess som svøpe, med andre ord, for ingen klarer å leve opp til forventningene om alltid å vinne neste kamp, iallfall ikke når rammebetingelsene endrer seg og konkurrentene i lang tid har vært smartere og mer innovative.

Og på sokkel utenfor den andre trønderkatedralen, Lerkendal stadion, står han der, hainn Nils, i kjent positur, liksom for å piske frem laget og klubben til evig tid.

Eggen, som forlot oss i fjor, er kanskje den viktigste trønderen i moderne tid. En kjederøykende og illsint talisman for en hel landsdel, for ikke å si nasjon. En tungt respektert raring som spredte selvtillit og stolthet.

PÅ SOKKEL: Som en evig påminnelse om storhetstiden.

Nå er dette en gang så trygge sentimentet kraftig truet, mens klubben «vasser i Eggen» på jakt, for ikke å si i villrede, etter en ny identitet som igjen kan lede til nye triumfer. Historien er som en blytung bør, fordi den forvirrer dem som er satt til å forvalte den.

Mens noen tror at det handler om å vende tilbake til normaltilstanden slik den opplevdes på 90-tallet, tror andre at kruttet må finnes opp på nytt. Gjerne med en sportslig ledelse som står for noe helt annet enn den trønderske måten å gjøre ting på – den gangen Rosenborg og Trøndelag gikk opp i en høyere enhet tonesatt og akkompagnert av Åge Aleksandersen og Arve Tellefsen.

Imens gråter trønderne; noen møter tristessen med tiltagende likegyldighet. Taper laget i dagens «skjebnekamp» mot HamKam, ser man bunnen av tabellen med samme frykt som når en begersvinger ser bunnen av whiskyglasset.

Det er RBK-realiteten anno 2023.

Ja visst gjør det vondt.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post