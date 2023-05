Leder

Farlig og uansvarlig

ALLIERTE: Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin i tett samtale på Det eurasiske økonomiske forum i Moskva 24. mai.

Vladimir Putin vil utplassere taktiske atomvåpen i Belarus og da må Aleksandr Lukasjenko adlyde.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Putin gjør Belarus til et lydrike. Han ønsker å gjøre det samme med Ukraina. En lydrike ligger under et annet rike og må følge de påbud som kommer.

Russland og Belarus opptrer som allierte, men dette er ikke et samarbeid mellom uavhengige nasjoner. Diktator Lukasjenko er gradvis blitt mer avhengig av Putin. I praksis blir Belarus styrt fra Moskva.

AVTALE: Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu hilser på sin belarusiske kollega, Viktor Khrenin, i Minsk 25. mai.

Diktatoren i Minsk har ikke støtte i sitt eget folk og er blitt fullstendig avhengig av Putin. Putin gir Lukasjenko økonomisk støtte og billig energi. Putin sendte store militære styrker til Belarus i fjor vinter, under påskudd at de skulle delta i en øvelse. De ble en del av invasjonsstyrken som angrep Ukraina.

Nå har Kreml funnet på et annet påskudd for å utplassere atomvåpen i Belarus. Putins forsvarsminister, Sergej Sjojgu, påstår at Vesten fører en «ikke erklært krig» mot Russland og Belarus. Han mener at Vesten gjør alt de kan for å «forlenge og eskalere den væpnede konflikten» i Ukraina.

VISER VÅPEN: På seiersdagen 9. mai viste Russland frem interkontinentale missiler i paraden på Den røde plass i Moskva.

Påstanden er falsk. Det er faktisk Russland som har gått til en folkerettsstridig angrepskrig mot Ukraina. Det er Russland som bærer ansvaret for en alvorlig forverret sikkerhetspolitiske situasjon i Europa. Det er Russland som til stadighet truer med landets kjernefysiske arsenal.

Det er første gang siden Sovjetunionens fall i 1991 at Russland utplasserer atomvåpen i et annet land. Det er en farlig og uansvarlig handling, som kun bidrar til å øke spenningen.

Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Disse kan nå potensielle mål uten å være plassert på baser i Belarus. Hensikten med å flytte på våpnene kan bare være å skremme omverdenen fra å støtte Ukraina. Samtidig tar Putin Belarus som et kjernefysisk gissel.

TETT KONTAKT: Valdimir Putin omfavner Aleksandr Lukasjenko i Kreml 5. april.

Ikke-spredningsavtalen, som Sovjetunionen undertegnet, forbyr eksport av atomvåpen og teknologi til land som ikke har slike våpen. Unntaket er når atommakten selv beholder kontroll over våpnene, slik Kreml i dette tilfellet gjør.

Den belarusiske opposisjonen i eksil fordømmer planene. De forstår at Putin ved å utplassere atomvåpen i Belarus sikrer seg effektiv kontroll over landet på lang sikt.

Putin vil ikke godta at ukrainere og belarusere velger frihet og demokrati. Derfor gikk han til krig i Ukraina. Derfor tar han styring over Belarus.