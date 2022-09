VIKTIG LÆRDOM: – Alle barn fortjener alle en bibliotekar som Miss Phelps og lærere som Miss Honey. De fortjener at vi feirer kjærligheten og retten til å være seg selv. De fortjener en frivillighet som når frem til dem, skriver Abid Raja.

Det er en Matilda i hver en bolig det er barn i

Roald Dahls «Matilda», Pride og Mortensrudfestivalen har mye til felles.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ABID RAJA, forfatter og stortingsrepresentant (V)

Denne helgen har vi hatt et etterlengtet Pride-tog i Oslo, det har vært festival på Mortensrud, og Roald Dahls «Matilda» hadde premiere i musikalform på Folketeatret. Tre arrangementer forskjellige steder i hovedstaden, med tilsynelatende forskjellig mening og mål.

Men ser man nærmere etter er likhetene slående. Alle tre er de med på å frigjøre barna våre.

La meg starte med «Matilda». For det første; for en fantastisk oppsetning. Jeg er ikke teateranmelder, bare en lekmann som tilfeldigvis har vært kulturminister, men dette må dere likevel ta mitt ord på er en forestilling verdt å se.

Helt underordnet er ikke meningen i stykket, men kvaliteten ligger i alle barna i denne forestillingen som holder skyhøy kvalitet. Altså så høy, at en skulle tro de ikke hadde gjort annet i livet.

Fortellingen er kjent for de fleste som har lest Dahls bok. En ung jente med foreldre som ikke er snille og heller ikke ser hennes potensial. Det handler både om likestilling og om barns behov for å bli sett og hørt og bli elsket. For Matilda ender det jo godt. Hun flytter inn til sin lærer Miss Honey til slutt.

I en tid hvor mange lærere streiker, påminnes vi også betydningen av nettopp gode lærere.

KLASSIKER: Musikalen basert på Roald Dahls «Matilda» har gått sin seiersgang i en årrekke. Nå er den satt opp på Folketeatret i Oslo.

«Matilda» er også historien om hvilke verdier vi holder høyest. Frihet og kjærlighet, muligheten til å lykkes og å realisere sitt potensial fullt ut.

Deltagelse i Oslo Pride sin solidaritetsmarkering var viktig for titusener som meg. For å støtte opp om frihet og fri kjærlighet og for å vende intoleransen ryggen. Men det var også viktig å gå i tog for alle de som ikke tør.

Terrorangrepet i juni lyktes i å spre frykt. Vi har et felles ansvar for å ta tryggheten og friheten tilbake, slik at alle kan være seg selv, uten å være redde. Det er trist for de barna og unge som lærer intoleranse fra sine omgivelser, og senere vokser opp og bli intolerante voksne. Barn og unge er ikke skyld i hva omgivelsene lærer dem.

Oppgaven til alle oss andre rundt barna er å korrigere skadelige holdninger når vi ser og hører opp. Igjen er en god lærer i sentrum av det hele. Det er også hele frivilligheten.

Mens barn og unge ikke er skyld i hva de opplæres til å tro på, så kan du som voksen velge å ikke lenger være intolerant. Det er mulig å ta avstand ifra det vi ble lært opp til å tro på.

Det er ikke lett oppgave, det vet jeg alt om, det har tatt meg mange år å innse hvor feil mine holdninger var. Men vi må ha trua på at det nytter å forsøke å endre holdninger hos oss selv og andre vi møter på.

SOLIDARITETSMARKERING: Statsministeren og kulturministeren deltok på Oslo Pride 10. september.

Samme dag som Oslo Pride, var jeg invitert til å åpne den åttende Mortensrudfestivalen. En festival som har fokus på mangfold. Med frivillighet, idrett, korps og mattradisjoner fra hele verden.

Mortensrud er området i Oslo med høyest andel unge under 20 år – hver tredje person. Det innebærer også en del krevende utfordringer.

Befolkningssammensetningen er veldig mangfoldig. Bydelen, Søndre Nordstrand, scorer lavt på mange parametere. Samtidig ligger det også store muligheter der om vi som samfunn evner å sette inn tiltak og ressurser.

Det er godt at Oslo endelig har vedtatt at Mortensrud skal få sitt eget bibliotek. Folk flest vil stusse over at et sted med innbyggertall på 10.000 ikke har eget bibliotek. Det nærmeste er flere kilometer unna, og vanskelig for barn å ta seg til på egen hånd.

Her bor det mange som får den samme oppveksten jeg fikk, dessverre. Foreldre med lav utdanning, lav inntekt og lite bøker eller annen tilgang til kunnskap og litteratur. Kanskje får de også en streng og kontrollert oppdragelse, med alle følger det gir.

Frivilligheten vil ha alt å si for barna som vokser opp her. Det kan være forskjellen på om barna får realisert sitt potensial, eller forblir slik noen foreldre strengt ønsker å oppdra dem til.

Vidunderbarnet Matilda var så heldig at bibliotekaren gir henne leseglede og alltid er der for å høre på historiene hennes. Jeg får tårer i øynene av den kontakten. For meg er den også personlig.

Jeg kjenner den igjen fra egen barndom da min bibliotekar, Ranveig Gjerde, på Sandaker-biblioteket, var der for meg som Miss Phelps er for Matilda. Jeg har også hatt mange lærere som var der for meg slik Miss Honey er for Matilda.

Og frivilligheten. I min bok skriver jeg at det skulle en landsby til for å oppdra meg. Og de oppdro meg slik at jeg ble kvitt den intoleransen jeg ble oppfostret til å inneha, og enda kunne bli Norges likestillingsminister.

Dersom samfunnets gode krefter finner hverandre, vil barn få mulighetene til å vokse opp som frie individer og få testet ut sitt fulle potensial, uansett i hvilket hjem de vokser opp.

Det er en Matilda i hver en bolig det er barn i.

De fortjener alle en bibliotekar som Miss Phelps og lærere som Miss Honey. De fortjener at vi feirer kjærligheten og retten til å være seg selv. De fortjener en frivillighet som når frem til dem.

Vi må alle være en landsby for de barna og ungdommene vi ser i våre omgivelser. Slik at de kan vokse opp fritt og samtidig ha aksept og toleranse for at andre også er frie individer, selv om de er forskjellige.