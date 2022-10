Leder

Ekstremt svakt av ministeren

SKJØNNER IKKE ELEMENTÆRE POENG: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) avslørte sin kunnskapsløshet og måtte snu etter sterk kritikk.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) leder departementet som har ansvaret for å arrangere valg i Norge.

Og klokt nok har departementet bestilt flere rapporter om hvordan utenlandske aktører og stater kan forsøke å påvirke norske valg.

Men før helgen avslørte Nationen at Gjelsvik ikke ville publisere en rapport FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) laget på oppdrag fra departementet.

I avisen røpet Gjelsvik grunnen. Og det var for å si det på tysk «eine grausame salbe».

PRØVDE Å PÅVIRKE DET AMERIKANSKE VALGET: Den russiske trollfabrikken Glavset i St. Petersburg var ettersigende under ledelse av Putins «kokk» Jevgenij Prigozjin og herfra forsøkte man å påvirke valget i USA i 2016.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, sa ministeren til Nationen.

Problemet for den tidligere lederen i Nei til EU var ett av scenariene i rapporten. Det går ut på at en fremmedstatlig aktør prøver å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet og melde Norge ut av EØS.

Her beskrives bruk av falske profiler og automatiserte nettverk til å spre innhold hvor skylden for problemer med høye priser, innvandring og svekket velferdsstat legges på Norges EØS-medlemskap.

Det var dette Gjelsvik kunnskapsløst nok så på som aktivisme og konspirasjoner fra forskerhold.

Men forskerne har bare beskrevet et scenario. Det er velkjent at trollfabrikker kaster bensin på eksisterende, helt legitime debatter i offentligheten. De gjør det for å øke splittelsen og senke tilliten til myndigheter og mediene.

Da Gjelsvik møtte i Dagsnytt 18 mandag kveld hadde han ombestemt seg og sagt at han vil publisere rapporten.

Likevel fortsatte han å forsvare sine hårreisende uttalelser, og sa han var bekymret for at publisering av rapporten hos departementet kunne skape mistenkeliggjøring rundt politisk aktivitet og gå ut over tilliten i befolkningen.

Likevel vil han publisere den? Dette er ikke akkurat beroligende.

Det han ikke skjønner er at det like gjerne kan være ja-siden i en EØS-debatt som rammes av falske bots som går inn i grupper på sosiale medier for øke splittelsen. Ingen er immune mot dette. Og vi bør alle være forberedt.

Dessverre er ikke Norge det. Vi er et av få land som vi liker å sammenligne oss med, som ikke har opprettet en egen etat som jobber med å fange opp forsøk på skjult manipulasjon. Dette har EU egne ressurser til. Og svenskene opprettet ved nyttår Myndighet for psykologisk forsvar.

I tillegg har vi en minister på toppen som ennå ikke har skjønt det mest grunnleggende, men som rotet seg inn i en teori om at disse forskerne driver med EØS-kamp.

Og Gjelsvik rører videre om at man som myndighet må være forsiktig med å angripe helt legitime standpunkt i en politisk debatt. Men det er da slett ikke det forskerne har gjort.

De har gitt flere ulike eksempel på kampanjer påvirkningsagenter kan sette igang. Et annet scenario handler om klimaekstremister som prøver å påvirke ungdom via influensere til å begå sabotasje.

Ministeren gir altså fortsatt ikke tegn til å ha skjønt noe som helst.

Det er foruroligende. Under en slik ledelse står Norge dårlig rustet til å takle en fremmed stats forsøk på å påvirke oss.