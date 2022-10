BLE MOBBET: – Jeg er fortsatt preget av min historie som Langbein, skriver Meri Wiik.

Jeg er fortsatt preget etter 12 år med mobbing i oppveksten

1 av 3 som blir mobbet på skolen, sier at ingen voksne vet om det. For meg var kommentaren «Se, der er Langbein!» starten på 12 år med mobbing.

MERI WIIK, markedsfører, mamma & gründer

Jeg er Langbein. Det fikk jeg vite på første skoledag da en av guttene i klassen proklamerte min likhet til Donald-karakteren. Det var i 1996.

12 år senere var Langbein endelig ferdig med skolegangen sin. Endelig ferdig med daglige kommentarer og stikk om utseende sitt. Endelig ferdig med det mislykkede forsøket på å bli tatt på alvor av lærere og skole.

Jeg er fortsatt preget av min historie som Langbein. Jeg får frysninger når jeg går forbi tenåringsjenter. Noe irrasjonelt i meg tror de hvisker stygt om meg, men så smiler de til meg og datteren min.

Kommer det ungdomsskolegutter gående mot oss, trekker jeg langt ut til siden for å unngå at de kommer nærme nok til å knuffe meg.

Heldigvis er sannheten at de prøver å få en titt ned i barnevognen på babyen min. Jeg kan sukke lettet ut og si at han er 7 måneder når de spør.

Ungdomsskolen var verst. Der ble baksnakking, fysisk vold og manipulativ oppførsel nye utfordringer.

På barneskolen hadde det i større grad vært utestenging og drittslenging. Enklere – fordi det ikke ble med hjem på samme måte. Enklere fordi det var foreldre som styrte hvem som fikk komme bursdagene.

Det var noe trygt i denne formen av kontroll.

På ungdomsskolen fikk jeg beskjeden direkte fra en av guttene i klassen; «Du er for schtøgg til å bli invitert». Foreldrene visste ingenting.

Da ingen så, ble jeg dyttet frem og tilbake mellom guttene i langgangen. Du vet slik man ser på film; at noen knuffes frem og tilbake i en ring.

Ingen sa ifra, og ingen ville innrømme at det var sant hvis jeg gjorde det selv. Det var for farlig å sladre. Knuffingen var en av grunnene til at jeg gikk ned en etasje, bort gangen, og så opp igjen, for å nå klasserommet på andre siden av bygget.

Det var én person som så meg på ungdomsskolen. En ansatt i administrasjonen tok meg til siden siste halvår. Hun sa noe jeg aldri glemmer; «Snart er du ferdig på ungdomsskolen. Og du kan bli hva du vil. Du er så smart og sterk. Jeg får ikke gjort så mye nå, men du skal ikke høre på hva de sier. Du skal høre på meg».

Hun ga meg selvtillit. Kanskje det var grunnen til at jeg møtte opp hver dag. Jeg vurderte hver dag å la være.

I dag har jeg en flott mann og to langbeinte barn. Vi skal gjøre alt vi kan for at de slipper å engste seg for å gå på skolen. Alt for at de og deres klassekamerater skal slippe å se tilbake på skoletiden sin som trist.

Datteren din lyver ikke hvis hun forteller at hun blir mobbet. Det kan hende ditt barn er den som knuffer. Kanskje er din sønn utenfor, men tør ikke si det hjemme.

1 av 3 som blir mobbet på skolen, sier at ingen voksne vet om det. Utenforskap skader vår psykiske helse.

Det er vi foreldre og voksne som må ta ansvar og legge til rette for at trygge og omsorgsfulle barn blir trygge og omsorgsfulle voksne.

Det er vårt ansvar at de ikke ekskluderer og mobber. Ta ditt ansvar. Hilsen Langbein.