Ytre høyre på fremmarsj i Europa

Per Olav Ødegård Kommentator i VG. Skriver mest om internasjonale forhold.

Tegning: Roar Hagen

Det blir en het sommer i Spania, på mer enn en måte. Den politiske temperaturen stiger. I juli kan landet få den mest høyreorienterte regjeringen siden demokratiet ble innført.

Det blåser for tiden en kraftig høyrevind over store deler av Europa. Konservative partier er i medvind.

Det samme gjelder for høyreradikale partier. Noen steder finner de sammen og danner regjering. Det kan føre til store endringer i EUs politikk, blant annet i klima- og innvandringspolitikken.

I dag overtar Spania formannskapet i EU. Den sosialdemokratiske statsministeren, Pedro Sánchez, har lagt store planer for formannskapet, men det spanske valget 23. juli kan forandre på alt.

Snart kan den konservative Alberto Núnez Feijóo vinne både Spania og formannskapet.

YTRE HØYRE: Partileder i Vox, Santiago Abascal, taler til sine tilhengere i Madrid 24. juni.

Det er ikke overraskende at konservative opposisjonspartier går frem over store deler av Europa i en tid med høy inflasjon og stor økonomisk usikkerhet. Det oppsiktsvekkende er at så mange europeere velger å støtte populistiske partier på ytre høyre fløy.

Liberale sentrumspartier på venstre og høyresiden utfordres av høyreradikale politikere med enkle svar på kompliserte spørsmål.

Sverigedemokraterna fikk over 20 prosent av stemmene i valget i fjor. I juni ble Sannfinnene en del av den nye svært høyreorienterte regjeringen. Det to høyrepopulistiske partiene i Sverige og Finland ble nest størst i valgene.

I april viste en meningsmåling i Frankrike at lederen for Nasjonal samling, Marine Le Pen, klart ville ha slått president Emmanuel Macron hvis det hadde blitt holdt et nytt valg. For bare vel ett år siden Macron fikk 58,5 prosent av stemmene mot Le Pens 41,5 prosent.

I Tyskland har det høyreradikale Alternativ for Tyskland (AfD) vokst i meningsmålingene til å bli like stort, eller større, enn forbundskansler Olaf Scholz´s sosialdemokratiske parti. Sist helg vant partiet rent flertall i et lokalt valg i Sonneberg i det tidligere Øst-Tyskland.

AfD har store mulighet til å vinne tre viktige delstatsvalg i øst neste år. Men enn så lenge vil ingen andre de andre partiene samarbeide med ytre høyre. De forsøker i stedet å bygge en brannmur mot ekstremisme.

FAVORITT: Opposisjonsleder Alberto Núnez Feijóo på et valgmøte i Madrid 18. juni.

I Italia vant høyresiden valget i fjor. Giorgia Meloni fra det høyreradikale partiet Italias brødre ble landets statsminister.

Sist helg vant det konservative partiet Nytt demokrati en overveldende seier i valget til ny nasjonalforsamling i Hellas. I det spanske valget kan det moderate konservative spanske folkepartiet (PP) få flertall i parlamentet, men neppe uten å samarbeide med partiet Vox på ytterste høyre fløy.

Høyrebølgen som skyller over Europa endrer ikke bare politikken i de enkelte land, men kan også påvirke EUs politiske kurs. I hvert fall hvis høyrepopulistiske partier får en hånd på roret.

Det er ulikheter mellom de høyreradikale partiene i Europa, men de har noen felles trekk.

De er alle innvandringsfiendtlige og nasjonalistiske. De vil forsvare såkalte tradisjonelle verdier. Særlig i de hovedsakelig katolske landene er ytre høyre opptatt av å forsvare religionens plass i samfunnet. Med slagord om Gud, fedreland og familie vant Meloni valget i Italia, sammen med partiene Lega og Fremad Italia.

Meloni var mer radikal i opposisjon enn hun er i posisjon. Som statsminister er hun blitt en realpolitiker. Hun har på kort tid blitt en markant leder for det nye høyre i EU.

TIDEN UTE: Spanias sosialdemokratiske statsminister Pedro Sánchez ser på klokken under EU-ledernes møte i Brussel 30. juni.

Det mest spennende valget i Europa i sommer finner sted i Spania senere i juli.

Mens turistene trekker mot strendene i sommervarmen, skal spanierne gå til valgurnene. Det neste valget skulle etter planen finne sted i desember, men statsminister Pedro Sánchez fra sosialistpartiet (PSOE) valgte i stedet å oppløse nasjonalforsamlingen og skrive ut nyvalg.

I lokalvalgene den siste helgen i mai gikk statsminister Pedro Sánchez´ sosialdemokratiske parti (PSOE) kraftig tilbake. Det konservative Folkepartiet (PP), ledet av Alberto Núnez Feijóo, var valgets vinner.

Men også det høyreekstreme Vox kunne feire. Partiet, under ledelse av Santiago Abascal, fikk dobbelt så mange stemmer som for fire år siden og er for første gang representert i alle landets regioner. Hvis Feijóo skal bli landets neste statsminister, er han trolig tvunget til å samarbeide med ytre høyre.

Det er et slikt scenario Sánchez forsøker å skremme velgerne med. Sánchez vil si at å stemme på PP betyr å slippe Vox inn i varmen. Han gambler på at moderate sentrumsvelgere frykter et slikt utfall.

ØKT OPPSLUTNING: Leder for Nasjonal samling i Frankrike, Marine Le Pen, sammen med partifeller i Le Havre, 1. mai.

PPs leder Alberto Núnez Feijóo er en pragmatisk sentrumspolitiker som helst vil styre uten innblanding fra høyreradikale Vox. Men for å bli statsminister kan det være prisen han må betale.

Vox vil stille harde betingelser for å støtte en konservativ regjering, enten som koalisjonspartner eller støtteparti. De vil fjerne en lov mot partnervold som de hevder diskriminerer menn. De vil ha en strengere abortlov. De vil forby kjønnsskifteoperasjoner i det offentlige helsevesenet. Partiet er mot likekjønnede ekteskap.

Vox er klimaskeptikere og vil forby vindmøller. Partiet vil bygge en mur ved de spanske enklaver i Nord-Afrika, Ceuta og Melilla, og få Marokko til å betale regningen. Det minner om Donald Trumps løfte om å bygge en mur og sende regningen til Mexico. Det er ingen tilfeldighet.

VANT MAKT: Italias statsminister Giorgia Meloni ankommer EU-toppmøtet i Brussel 29. juni. Hun er blitt en leder for det nye høyre i EU.

De konservative har ofte anklaget statsminister Sánchez for å ha gjort seg avhengig av parlamentarisk støtte fra nasjonalistiske representanter fra Catalonia og Baskerland. Hvis PP og Vox vinner valget, kan den langvarige striden mellom sentralmakten og regionene blusse opp.

Partiet som har hatt størst fremgang de siste ukene er et nytt venstreradikalt alternativ, Sumar. De fyller tomrommet som oppsto etter at Sánchez' radikale alliansepartner, Podemos, kollapset.

Slik det nå ser ut vil det bli mye vanskeligere for Sánches enn for Feijóo å få et styringsdyktig flertall etter valget.

Samlet står høyresiden sterkere enn en splittet og svekket venstreside. De konservative har en oppslutning på 33 prosent i Politicos siste meningsmåling. Vox måles 14 prosent. På venstresiden har Sosialistpartiet 26 prosent og Sumar 13 prosent.

Klokkene ringer for Spanias venstreorienterte regjeringen.