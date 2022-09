NY BOK: Lærer Clemens Saers ble brutalt angrepet av en elev, og skadet for livet. Angrepet påførte ham både fysiske og psykiske skader. Nå har han skrevet bok om sine 50 år som lærer i norsk skole.

Debatt

Saers-saken og lærerens fall

Boken «Lærer på liv og død» er både Clemens Saers fortelling om sitt liv, og en fortelling om den norske lærerens fall de siste 50 år.

SIMON MALKENES, forfatter og tidligere lektor i Osloskolen

Den første delen av boken forteller om Saers oppvekst. Den har noe lindgrensk over seg. Saers vokser opp i en søskenflokk på 14, familien flytter fra Nederland til Sverige.

Fortellerstemmen er som åpningsscenen i «Emil i Lønneberget», der Astrid Lindgren forståelsesfullt og kjærlig introduserer den lille gutten i Småland og hans kreative og sjarmerende «hyss».

Men boken har også et mørke, en ustabil far som preger familielivet. Og der er en lys, et håp, i den katolske troen i familien.

Å bli kjent med Clemens Saers er viktig for å forstå de egenskaper han har, de som senere gjør det mulig for han å «stå i» den ekstreme situasjonen som skal prege hans siste år som lærer i den norske skolen.

Selv om boken er en knusende kritikk av et dysfunksjonelt skolesystem presser det seg frem en annen fortelling, om læreren som menneske.

Yrkesstoltheten, etterretteligheten og fliden – som Saers insisterer på har røtter i lyset og håpet fra barneårene og den er omsatt til å være lærer, den voksne som skal lære opp barna og alt som det medfører.

Det er denne skjøre siden ved lærergjerningen som kommer under angrep av et stadig mer omfattende kontrollsystem, og som boken skriver frem gjennom Saers’ 50 år i norsk skole.

Denne mer underliggende fortellingen fascinerer meg. Omveltningene som skjer i norsk skole i løpet av Saers yrkesliv er rettet mot lærerens indre, mot den omsorg og innlevelse som ligger til grunn for lærerens møte med barna, og ønske om å styre denne relasjonen.

Samtidig kjenner jeg igjen hvordan Saers som barn må lære seg å håndtere uforutsigbarhet ved å lage seg et hardt skall mot omverden, og at en samtidig utvikler evner til å tolke og forstå uforutsigbarhet, evner som i ekstremsituasjoner blir superevner, som gjør det mulig å mestre ekstremt press.

Dette er andre egenskaper og andre følelser som hentes fra andre steder i det menneskelig dyp, og som viser seg å være livsnødvendige for Saers mulighet til å overleve, også som lærer.

I boken samler det seg etter hvert mørke skyer over den lindgrenske barndom, stemningen skifter, rommene blir trangere, taket lavere og skyggene lengre når Saers blir lærer i Oslo rundt tusenårsskiftet.

Der forfatteren Franz Kafka brukte det juridiske språket og rettsvesenet som fremmedgjøringens landskap i sine fiksjoner, er Saers-saken høyst reell.

Boken går svært grundig og nøye igjennom hele enorme sakskomplekset som omslutter Saers-saken. Det er skrevet frem som en historisk utvikling av norsk skole.

Det er som om vi begge har gått opp våre stier gjennom en Oslo-skole som i større og større grad beveget seg bort fra sine viktigste ansatte, læreren. Jeg kjenner godt igjen beskrivelser av «underlig handlingsmønster» fra skoleledelsen fra mine tidlige år som ansatt i Osloskolen.

Detaljene i boken er sjokkerende, som at en på skoler hadde et skyggearkiv med hemmelige personalmapper om lærere som en høyere oppe i systemet mente var problematiske.

Timetallsjuks er et annet tema, jeg var selv tillitsvalg når denne Enron-lignende kreative bokføringen bredte om seg i Osloskolen.

Jukset fikk ingen konsekvenser for de som utførte det, heller rykket de opp i systemet. Fremveksten av de systemiske kreftene Saers skal møte etter drapsforsøket i 2014 beskriver en kultur i Norges største etat som jeg også har kjent på kroppen.

Skildringen av selve saken og rettsprosessen er bygget blant annet på lydopptak gjort av Saers selv. Her er detaljene mange, noen av dem er ikke til å tro.

Det som fascinerer meg er Saers personlige egenskaper i møte med det kafkaske byråkratimaskineri han stilles overfor. Troen på at rettferdigheten skal seire er like stor hver gang, og ja det går an å lese inn både barnetro og et hollandsk lynne som avgjørende for at «salamanderne» ikke klarer å knekke den lille mann.

Det sender tankenes til Kafkas parabel «Foran loven», der mannen satt og ventet hele livet. Før han skulle dø spurte han vokteren, hvorfor er der ingen andre som vil inn? Denne døren var kun for deg, svarte vokteren, nå går jeg og lukker den.

Verken historien boken forteller, eller saken som Saers dokumenterer, er løst eller avgjort. Jeg tror at den eneste måten en slik gordisk knute kan løses er med sverd.

Derfor er uretten utført mot Saers et symbol på uretten utført mot den norske læreren, og også en fortelling om den norske læreren fall.

For de som fortsatt kjemper, streiker og slåss for lærerens rolle i samfunnet så kan de også bla til passasjen der en ung Saers er nyansatt lærer i Aurland i Sogn.

Han går på butikken, bygdas samlingspunkt, på en lørdag, for å handle mat. I det han kommer inn i lokalet ble det helt stille, bygdefolket trakk seg unna, slapp Saers fram til disken.

Når Saers kommer ut, spør han en kollega, hva skjedde inne på butikken, er folk i bygda redd for den nye læreren? Nei, svarte kollegene. Bygdefolket gjorde det av respekt for læreren, for han var en ansett person i lokalsamfunnet.

Ved slutten av sin lærerkarriere, nesten 50 år senere, blir Saers, etter nesten å ha blitt drept av en elev, irettesatt av vaktmesteren fordi han lente seg mot et bord.

Det er også fortellingen om den norske lærer.