LIVSKOMPASS: – Å kunne gi glede til seg selv og å gi glede til andre. Det er et livskompass ungdommen bør lære, skriver Helle Luxe.

Gi ungdommen et kompass i livet!

«Gjør det meg godt? Og gjør det andre rundt meg godt?» Det burde være spørsmålene ungdommen stilte seg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HELLE LUXE, forfatter og livsstilsveileder

Spørsmål som vil lære ungdommen å lytte til seg selv i møte med omverden, enten det er på sosiale medier eller i livet generelt.

Hensikten må være å ruste ungdommen til å stå stødig i sitt liv, sterke mentalt og glade i livet. Både privat, i studier og i arbeidsliv.

Å stille seg spørsmålet om det de ser, lytter til, tenker og bruker tiden sin på gjør dem godt? Er det noe som gjør meg til et bedre menneske? Det er et fundamentalt spørsmål, og svaret bør være ja.

Det er også utgangspunktet for å gå videre til spørsmål to, som handler om andre. Gjør det jeg ser, lytter til, tenker og bruker tiden min på, andre mennesker i livet mitt og omverden godt? Gjør det verden til et bedre sted?

Les også Kronikk: Hva er det med «That girl»? Vi må alle trene vår evne til å være kildekritisk i møte med en uendelig strøm av informasjon pakket inn i…

Å se på en video på sosiale medier som inspirerer en ungdom til å trene og ivareta seg selv bedre, som igjen gir energi, overskudd og glede, blir da positivt. Likeså er det positivt når dette overskuddet, energien og gleden kommer mennesker i livet til personen til gode også.

Om det derimot ikke gjør godt er det en annen sak. Om ungdommen bare blir sittende og se på andre som trener på sosiale medier eller de begynner å overtrene, og får verken økt overskudd eller glede i livet, så bør ungdommen lære seg å skifte fokus. Likeså lære seg til å se at sine egne valg ikke gjør andre godt heller, når de ikke blir glade eller får mer energi til å gi til andre de har i livet.

En stor del av det å ha et godt liv, er å ha det godt med seg selv og med andre. Å kunne gi glede til seg selv og å gi glede til andre. Det er et livskompass ungdommen bør lære.

Kompasset til ungdommen bør være å lære å lytte til seg selv og det som gjør dem godt i livet – og også det som gjør godt for andre. I å lære dette vil de også bli mer kritiske til innspill som ikke er utelukkende gode for dem.

Et slikt kompass ekskluderer ikke gode innspill, og likeså lærer det ungdommen å ta vare på seg selv i livet, og ikke minst andre.