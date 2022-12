Leder

Nå rammes Kina hardt

OVERFYLT: En coronasyk pasient i rullestol i en korridor på et sykehus i Tianjin 28. desember.

Tre år etter at covid-19 først ble oppdaget i Wuhan opplever kineserne det som må være verdens kraftigste smitteøkning akkurat nå. Kinesiske myndigheter gir inntrykk av å ha kontroll. Men videobilder av kaotiske scener på sykehusenes akuttmottak forteller en helt annen historie.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I sosiale medier spres det bilder av sykehuskorridorer i storbyer som er overfylt av pasienter. Det er begrenset hjelp å få ettersom en stor del av legene og sykepleierne også er syke. Etterspørselen er så stor at det flere steder er mangel på medisiner.

Internasjonale nyhetsbyråer at kapasiteten på intensivavdelingene i flere byer er sprengt. Det meldes også om uvanlig høye dødstall. Flere studier antyder at pandemien kan komme til å kreve minst en million liv i Kina i de kommende månedene. Noen oppgir enda høyere anslag.

STENGT BY: En arbeider i smittevernsdrakt vokter en hovedvei i Shanghai i mars 2022, i en periode da byen var nedstengt.

Den virkelighet mange kinesere opplever i disse dager står i skarp kontrast til myndighetenes versjon. Kinesiske myndigheter har sluttet med å oppgi daglige smittetall. Det oppgir at kun syv mennesker er døde av covid-19 etter at de strenge coronarestriksjonene ble opphevet 7. desember. Det samsvarer overhodet ikke med rapporter som kommer fra kinesiske storbyer.

Bak lukkede dører skal myndighetene ha anslått at 250 millioner kinesere er blitt smittet i løpet av 20 dager, skriver Financial Times.

I nesten tre år manet president Xi Jinping til folkekrig mot viruset. Det skulle slås ned med alle midler, inkludert massetesting, langvarig nedstengning og andre inngripende tiltak. Det førte til at få ble syke og at dødstallene lenge var svært lave. Men det betyr også at det var lav immunitet i befolkningen da nullvisjonen brått ble forlatt. Det skjedde etter omfattende demonstrasjoner mot tiltakene i flere byer.

MANER TIL PATRIOTISME: Kinas president Xi Jinping på partikongressen i oktober. Da fulgte Kina fortsatt null-Covid strategien.

Det er alvorlig at bare 40 prosent av kinesere over 80 år er fullvaksinert. Det gir grunn til bekymring at Kinas egenutviklede vaksine gir mindre effektiv beskyttelse enn vestlige. Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad rustet opp helsevesenet for å kunne håndtere en slik krise. Regimet i Beijing var mer opptatt av å slå ned viruset enn å forberede folket og helsevesenet på en smittebølge som måtte komme.

Nå sier Xi Jinping at det bør iverksettes “en patriotisk helsekampanje” for å styrke forebygging og kontroll, og beskytte liv og helse. Kampanjen kunne vært startet for tre år siden, men i stedet valgte regime altfor lenge å holde fast ved null-Covid strategien.

De strenge coronatiltakene har rammet kinesisk økonomi hardt. Nå ønsker myndighetene å gjenåpne grensene og skape ny vekst. Mandag opphevet Kina også kravet om karantene for tilreisende, men opprettholder kravet om negativ PCR-test. USA og Japan er blant landene som allerede har gjeninnført krav om testing av reisende fra Kina.

Andre land har vært gjennom tunge tider, men der kan folk leve tilnærmet normalt med viruset. Kina valgte en annen strategi. Prisen kan bli svært høy.