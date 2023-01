Kommentar

Kuppforsøk i reprise

FORBILDE: Jair Bolsonaro på besøk hos Donald Trump i Mar-a-Lago i mars 2020.

Jair Bolsonaro har alltid sett opp til Donald Trump. Nå deler de den samme vanære. De inspirerte begge til angrep på demokratiet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er åpenbare likhetstrekk mellom hendelsene 8.1. 2023 i Brasilia og 6.1. 2021 i Washington, D.C. En hard kjerne av Bolsonaro-tilhengere fulgte søndag dreieboken til mobben som to år tidligere angrep Kongressen i den amerikanske hovedstaden. Som i USA nekter de å akseptere at deres leder faktisk tapte valget.

OPPRØRERE: Støttespillere av Jair Bolsonaro utenfor presidentkontorene som ble stormet på søndag.

I Brasilia tok det sikkerhetsstyrkene over syv timer å rydde Kongressen, Høyesterett og presidentkontorene for flere tusen inntrengere. I tillegg til vandaliseringen av offentlige bygninger har opprørerne påført det brasilianske demokrati stor skade.

En hard kjerne ønsker å provosere frem en unntaktstilstand, i et håp om at de militære griper inn og gjeninnsetter Bolsonoro. Nå ble i stedet militære styrker satt inn for å fjerne opprørerne. 1200 er blitt pågrepet.

Heldigvis gikk ikke liv tapt denne gang, i motsetning til i Washington for to år siden. Det er et formidlende trekk at Bolsonaro i etterkant markerer avstand fra plyndring og storming av offentlige institusjoner. Men han kan ikke fri seg for ansvar for å ha nøret opp under konspirasjonsteorier som førte til angrep på demokratiet.

KNUST: Bolsonaro-tilhengere knuste vinduer for å komme inn i Høysterett i Brasilia.

Både Trump og Bolsonaro påsto at kun kunne tape valg hvis det ble omfattende valgjuks. Begge sådde mistillit til valgsystemet, demokratiske institusjoner og medier. De brukte effektivt sosiale medier for å skape en alternativ virkelighet. Resultatet var at endel tilhengere ble kritikkløse følgere av konspirasjonsteorier som ble dyrket i nettforum på ytre høyre.

Trump og Bolsonaro tapte. Begge nektet å erkjenne nederlaget. Det samme gjorde mange av deres tilhengere.

En vesentlig forskjell var at Trump, da han fortsatt var president, ønsket å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet. Bolsonaro holdt en lavere profil etter valgnederlaget og hans etterfølger, Luiz Inácio Lula da Silva, ble tatt i ed på årets første dag.

RASERT: To menn inspireres skadene på et kontor i presidentpalasset i Brasilia.

Hverken Bolsonaro eller Trump var tilstede da deres etterfølgere ble innsatt. Det er første gang siden Andrew Jackson i 1869 at en amerikansk president har uteblitt ved seremonien der etterfølgeren tas i ed. I Brasil skal en avtroppende president ifølge tradisjonen overrekke den nye presidenten det gule og grønne ordensbåndet. Men som sitt forbilde hadde Bolsonaro da allerede fløyet til Florida.

Seremonielle oppgaver er symbolsk viktige. De viser demokratiets styrke. Maktoverføring etter valg skal skje i fredelige former. Og den som taper erkjenner nederlag.

Bolsonaro har leid et hus i Orlando, like ved Disney World. Han kom til USA like før nyttår på diplomatvisum, og nå tar endel demokrater i USA til orde for å utvise ekspresidenten.

Trump er i Palm Beach. To høyrepopulistiske ekspresidenter har søkt tilflukt i solskinnsstaten. Trump vil gjøre comeback, og kanskje vil Bolsonaro forsøke det samme.

AKSJON: Flere tusen Bolsonaro-tilhengere var samlet ved offentlige institusjoner søndag. I stedet for en fredelig demonstrasjon brøt de seg inn og vandaliserte bygningene.

I valgkampen sa Bolsonaro at han sto overfor tre alternativer: Fengsel, død eller seier. Nå viser det seg at det fantes et fjerde alternativ, å fly til Florida. Kanskje er den viktigste årsaken at han flykter det første alternativet. Bolsonaro risikerer å bli tiltalt og dømt til fengselsstraff. Det har skjedd før.

Lula da Silva ble i 2018 dømt til fengsel i 13 år for korrupsjon og hvitvasking. Han sonet i 580 dager før han ble løslatt. Høyesterett opphevet deretter dommen mot ham. Dilma Rousseff, som etterfulgte Lula, ble stilt for riksrett i 2016 og avsatt.

Lula (77) var president fra 2003 til 2010. Det var en tid da økonomien vokste raskt og mange brasilianere fikk bedre levekår. På det meste var 80 prosent fornøyd med jobben da Silva gjorde. Siden falmet glansbildet av den tidligere fagforeningslederen, på grunn av skandalene som ledet til Rousseffs avgang, og korrupsjonssaken mot Lula.

President Lula Da Silva møtte representanter for regjeringen og høyesterett dagen etter stormingen.

Brasils venstreorienterte president handlet raskt like etter innsettelsen 1. januar. Han vil oppheve Bolsonaros lettelser i våpenlovene, stanse avskogingen av Amazonas og ivareta urbefolkningens interesser. Noe av det første han gjorde var å gjenåpne Amazonasfondet, der Norge er en stor bidragsyter.

Lulas tema i innsettelsestalen var håp og gjenoppbygging. Han kan håpe at han vil klare å gjenoppbygge den tillit han en gang hadde, men enkelt blir det ikke. Lula vant valget med en liten margin, folket er dypt splittet og mange brasilianere forbinder ham med tidligere korrupsjonssaker.

Skal Lula lykkes må han skape vekst i Latin-Amerikas største økonomi og løfte millioner ut av fattigdom. Han tallfestet utfordringen: 33 millioner må reddes fra sult. 100 millioner er fattige.

Venstresiden har store forventninger til Lula. Han kan ikke leve på tidligere meritter, fra den tiden økonomien vokste og millioner kom ut av fattigdom.

I krevende økonomiske tider vil det bli vanskelig å innfri kostbare løfter om sosiale reformer. Lula overtar ansvaret i en tid med svært høy inflasjon og lav økonomisk vekst. De rystende scenene i Brasilia viser også hvor polarisert samfunnet er blitt.