Støres uforståelige håndtering

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Enda en gang har Jonas Gahr Støres regjering havnet håpløst bakpå i en vanskelig sak. Regjeringen har åpenbart ikke forstått sprengkraften i Fosen-saken.

Det er vanskelig, ja egentlig umulig, å begripe hvorfor Støre brukte mer enn 500 dager på å erkjenne at vindturbinene på Fosen utgjør et brudd på urfolks menneskerettigheter. Høyesteretts dom fastslår jo det, helt klart.

Like vanskelig er det å forstå at regjeringen ikke langt tidligere ba om unnskyldning. Det skjedde først etter en uke der demonstranter daglig hadde sperret inngangen til flere departementer, med krav om at regjeringen måtte etterleve Høyesteretts dom. Mens både Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre gjennom hele uken kom med vage svar, og hjelpeløse forsøk på å snakke seg rundt saken.

Enorm symbolkraft

Uansett hva man mener om sakens innhold, og om vindturbinenes videre skjebne, så er det åpenbart at denne saken har vært elendig håndtert. Av alle regjeringene som har hatt befatning med den. Jens Stoltenbergs regjering frem til 2013. Erna Solbergs regjering i de åtte påfølgende årene. Og dagens regjering, ledet av Jonas Gahr Støre.

Denne uken klarte ikke Aasland og hans folk engang å bli enige med samenes representanter om hvor de skulle møtes. Tidligere har de kranglet om hva som skal stå i referater fra møter mellom staten og samene. Det er ikke til å tro.

Jo lenger tid som har gått, jo mer fastlåst har situasjonen blitt. Saken har fått enorm symbolkraft. For demonstrantene handler det om prinsipper og verdier. Ikke om penger, eller andre økonomiske eller materielle goder som kan telles og måles.

Mye vond historie

Denne saken har for dem blitt et spørsmål om samenes rettigheter opp mot storsamfunnet. Om hvordan norske myndigheter oppfører seg i møte med urfolk. Om de i det hele tatt respekterer de internasjonale konvensjonene som ivaretar urfolks rettigheter.

Mange av de unge samene som demonstrerte denne uken nå, har ikke en tilknytning til Fosen. For dem er dette en større kamp. Et oppgjør med århundrer av utnytting og overgrep. En omkamp mot gammel og grov urett.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte fredag reineierne fra Fosen på sitt kontor.

For det ligger mye vond historie her. Gjennom generasjoner var det et mål for det norske storsamfunnet å “fornorske” samene. Samiske barn og unge ble ofte plassert på internatskoler der ikke fikk snakke samisk. De lærte aldri sitt eget språk. De skulle legge vekk sin samiske identitet.

Mange av dagens unge samer føler sorg over at de ikke har fått lære samisk hjemme, fordi foreldre eller besteforeldre ikke behersket språket. De blir minnet om at det samiske ikke har vært en del av oppveksten deres. At en viktig del av deres identitet, kultur og historie har vært fraværende. Nå tar de den tilbake.

Sikkerhetspolitisk side

Det er tunge hensyn, også på motsatt side. Hvis denne saken ikke finner sin løsning, kan det få konsekvenser langt utover Fosen og vindturbinene der. Særlig i Finnmark, der samer har rettigheter i store landområder.

Folketallet i Finnmark går ned. Fylket trenger arbeidsplasser og industri. Infrastruktur og kultur. Og kraft. Mye kraft, dersom planlagt industri og næringsutvikling skal kunne gjennomføres. Dette har også en sikkerhetspolitisk side. Som nærmeste nabo til Russland, er det i hele Norges interesse at det er lys i husene i Finnmark.

Det er allerede store konflikter mellom urfolk og etniske nordmenn mange steder. Samtidig lever det store flertallet av samene av andre ting enn reindrift. Deres interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende med reindriftsamenes ønsker og behov.

Mye i denne saken minner om den omstridte Alta-utbyggingen for mer enn førti år siden. Utbyggingen av kraftverket ved Alta-elven skapte opprør blant samene. Det ble en vekker for hele Norge.

Datidens regjering, med Aps statsminister Gro Harlem Brundtland i spissen, presset gjennom utbyggingen av vassdraget. Det eneste Brundtland i ettertid har sagt hun har angret på fra sin tid som statsminister, er Alta-utbyggingen. Det sier sitt.

Hva nå?

Mye har skjedd siden Alta-saken. Sametinget ble opprettet i 1989. Noen år senere ble Finnmarksloven vedtatt. Den skal blant annet ivareta samenes rettigheter. Størstedelen av landområdene i Finnmark blir nå forvaltet av samene og storsamfunnet i fellesskap.

Sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sitt arbeid til sommeren. Den skal granske fornorskningspolitikken, og uretten som er begått overfor samer, kvener og norskfinner opp gjennom historien. Mandag er det åpen høring i Stortinget i regi av kommisjonen.

Fredag var siste aksjonsdag for demonstrantene. De samlet seg utenfor Slottet mens regjeringen var samlet i statsråd.

Men ikke noe av dette løser Fosen-saken. Det er bred enighet om at den norske stat ikke kan bryte menneskerettighetene. Og selvsagt - at regjeringen må føye seg etter en høyesterettsdom. Spørsmålet blir - hva nå?

Det påligger staten en plikt til å rette opp i det som har skjedd. Spørsmålet er om det finnes noen måte å reparere på som innebærer at vindturbinene kan bli stående, på en måte som ikke krenker samenes menneskerettigheter.

Et symbol for alltid

Det er dette som synes å være regjeringens mål. Terje Aasland satser åpenbart på at han enten på egen hånd, eller i samarbeid med samene, kan finne tiltak som sikrer reindrift og videre drift av vindturbinene på samme tid.

De ulike regjeringenes elendige håndtering har ikke gjort dette enkelt. Det eneste vi kan vite sikkert, er at løsningen vil bli kostbar. Ulike regjeringers arroganse kan koste oss milliarder - på den ene eller andre måten.

Uansett utfall, vil denne saken bli stående som et symbol for alltid. Etter dette vil det være umulig for en regjering å overse urfolks behov ved fremtidige utbygginger.

Det kan ikke bety at samene i fremtiden skal ha veto-rett. De er del av et fellesskap, der ulike hensyn må veies mot hverandre. Men de må høres, og ses. Tas på alvor. Og få en oppriktig unnskyldning, når det er på sin plass. Slik de fikk denne gangen. Langt på overtid.