SIDEN SIST: «Hendelser ved vann» er basert på en roman av Kerstin Ekman. Bildet er fra andre episode som oppsummer første episode hvor Annie og datteren Mia tar bussen til den svenske landsbygda for å bosette seg i et radikalt kollektiv.

Over 700 000 så årets påskekrim på NRK. Og «Hendelser ved vann» har mye: Slengbukser. Gamle volvoer. Skitne bygdetullinger. En finsk, fåmælt overgrepskvinne som drikker vodka rett fra flasken og aldri smiler. En mystisk ål i en bøtte. En venstreorientert sekt befolket av kriminelle og narkomane.

Og to turister på telttur. Drept gjennom teltduken. Mordene i 1973 preger det lille bygdesamfunnet i Nord-Sverige i år etter år.

1990-TALLET: En del av serien utspiller 18 år etterpå. Her den voksne Mia sammen med bygdelegen i det som skal være 1991. Flere har påpekt oppsiktsvekkende rask aldring for noen av seriens karakterer på disse årene.

For en gangs skyld er kritikerne og folk flest enige. De elsker det.

Men det aller beste? Serien har recap.

Episodene startet med en oppsummering av den forrige ved hjelp av stillbilder og voice over. Sånt er uvanlig nå.

Men i «Hendelser ved vann» passet det godt, fordi vi allerede er tatt tilbake til 70-tallets vedovner, lommebøker og hvite utslagsvasker.

Serieskaperne tar den enda lenger, og lager TV som da. Dette minner om Astrid Lindgrens voice over i «Emil i Lønneberget».

FAMILIESAGA: «Hendelser ved vann» tar oss tilbake til 70-tallet som mange av NRKs seere har opplevd. Og til tross for et ganske karikert persongalleri, minner det oss likevel om hvor mye som er forandret.

Hvorfor har ikke flere TV-serier recaps?

Sånt er en fin sørvis til oss seere, som i hemmelighet føler oss litt smartere. Diskret pekes vi i retning av hva vi bør legge vekt på. Vi slipper å rødme og spørre samboeren om den ene sammenhengen etter den andre.

Serieskapere kan innvende at seerne sluker serier i et stort jafs nå. De er engstelige for å skremme bort unge, som er avhengig av rask dopaminutløsning ala TikTok.

Men også akademikertyper kan bli fornærmet over oppsummeringer. Selvbevisste seerne vil ikke mistenkes for å ha svak hukommelse og treg oppfattelse.

Så er det nok også noen kommersielle overveielser: Det koster tid og penger å lage en recap. Og en god del seere hopper over introen.

MEDIEMAGNAT: Succession handler om en rik mediemagnat og intrigene hans barn og han lager. Sesong 4 hadde premiere i slutten av mars.

Men oppsummeringer savnes! Det finnes da også fortsatt i mange serier. Og det er ingen gode, filmfaglige grunner til å ikke ha recap.

Og da snakker vi særlig om sesong-recap.

Mangler den kan det føre til at man mister seere. Ta for eksempel den kompliserte, israelske etterretningserien «Fauda» som har lange pauser mellom hver sesong.

Det blir et ork å begynne på igjen uten en sesongoppsummering.

Litt som «Sucession», det kyniske dramaet om en dysfunksjonell, rik mediefamilie som kan minne om familien Murdoch. Serien har gått siden 2018. Vi kan ikke forventes å huske alt som trengs for å se sesong fire.

Så går det selvsagt an å se siste episode i forrige sesong på nytt, lese seg opp på Wikipedia eller finne sesong- eller episodeoppsummeringer på You Tube.

Men hva med oss dorske TV-seere som allerede synes det er slitsomt nok å fiske opp fjernkontrollen mellom sofaputene og heller doomscroller en hel kveld på mobilen?

Er oppsummeringer egentlig bare noe man savner etter en viss alder?

Den nydelige fortellerstemmen i «Hendelser ved vann» tilhører skuespilleren Irene Lindh. Hun blir 78 år i år.

Men det føles retrofresht det hun driver med.

