SVARER: Om jeg kunne valgt bort historie, hadde jeg sikkert gjort det også da jeg var 16-18. La oss være enige i at det hadde vært en dårlig idé, skriver lektorstudent Sophie Henriette Aurland.

Alle bør lære fremmedspråk!

Jeg hatet spansk på videregående, men i dag er veldig takknemlig for at jeg ble tvunget gjennom språkopplæring. Ingenting man lærer er bortkastet!

SOPHIE HENRIETTE AURLAND (27), lektorstudent

Personlig hatet jeg å ha spansk intenst da det sto på, og karret til meg en svak 3-er i faget på videregående.

I dag kan jeg så vidt si noen fraser, og det er stort sett beskrivelser av familien og hvilken farge det er på huset.

Utbyttet kan utenfra se forsvinnende lite ut, men la oss grave litt dypere.

For nå er jeg 27 år og forlovet med en nederlender, og vi lærer hverandres språk. I den prosessen er det helt tydelig for meg hvilket utbytte det å lære språk på skolen faktisk gir.

I dag har jeg mye lettere for å dekode nederlandsk, og jeg forstår og setter pris på hvor ulikt man tenker i ulike språk, fordi jeg har blitt utsatt for andre språkstrukturer.

Nikolai Eiken skrev i VG forleden at han mener at mange kan ha hatt fremmedspråk og sitte igjen med ingenting. Det mener jeg er helt feil, og mest sannsynlig vil de som kan noe om språk og hjernen si seg enig i det.

Å lære språk har nemlig en egenverdi for mennesker utover det som handler om kapitalistisk nytteverdi. Det er en verdi som også gagner samfunnet, om du sitter igjen med å kunne spansk eller ikke.

Når jeg nå faktisk nærmer meg å kunne et tredje språk, ser jeg også hvordan det å kunne dette språket er et verktøy for å se verden med andre referanser og perspektiver.

Jeg mener det er et demokratisk gode at alle må lære språk.

For hadde jeg hatt muligheten til å ikke velge språk, så hadde jeg definitivt valgt det bort. Og derav hatt en mye fattigere verdensforståelse i dag, selv om det ikke var så gøy og tilfredsstillende å lære som tenåring.

Flere av mine venner har faktisk tatt det lille grunnlaget de hadde fra skolen og dratt til spansktalende land for å studere, og slik lært seg språket skikkelig, noe de sikkert ikke hadde gjort uten å kunne noe fra før.

Slik sett bryter den obligatoriske opplæringen ned noen barrierer og er med på å øke sannsynligheten for at noen følger språksporet videre i voksen alder. Det kan ikke være tvil om at dette er gunstige verktøy for samfunnet i en mer og mer global verden.

Hvis vi gjør språk valgfritt må vi dessuten ta inn over oss hva dette vil innebære i et demokratisk perspektiv.

For selv om vi er et relativt homogent samfunn, er det også et faktum at forskjellene øker.

De barna som vokser opp med akademiske foreldre som kanskje selv kan flere språk, vil være de barna som blir oppfordret til å velge språk. De barna som vokser opp med foreldre som ikke ser nytteverdien av dette, vil være barn som blir frarådet å velge språk.

Vi diskuterer for eksempel ikke hvorvidt alle må lære historie, men om jeg kunne valgt bort dette, hadde jeg sikkert gjort det også da jeg var 16-18.

La oss være enige i at det hadde vært en dårlig idé.

Fremmedspråk er et irriterende fag for mange, men hvis problemet er at det stikker kjepper i hjulene for å komme inn på videre studier; hva om vi endrer på opptakskriteriene i stedet?

Jeg stemmer for at vi ikke frarøver fremtidige generasjoner nyttig språklæring og utvidelse av perspektiv.