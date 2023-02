VENSTREPOPULISME: – Det er god grunn til å være bekymret for Rødt. Vi har ikke råd til partiets billige og farlige populisme, mener 1. nestleder i Unge Venstre, Hans Jacob Huun Thomsen.

«25 under 25»: Det enkle er ikke alltid det beste

Rødts forlokkende populisme vil verken få ned strømprisene eller fattigdommen.

HANS JACOB HUUN THOMSEN, nestleder i Unge Venstre

Den siste tiden har det stormet rundt partiet Rødt – med god grunn. De er det eneste partiet på Stortinget som fortsatt nekter å levere våpen til Ukraina, og har sentrale politikere som argumenterer for en virkelighetsforståelse Putin ville sagt seg velfornøyd med.

Til tross for den harde kritikken de har møtt, ser ikke standpunktet ut til å ha gitt noen særlige velgerutslag. På de siste meningsmålingene gjør de det fortsatt langt bedre enn det historiske valgresultatet fra 2021, hvor de for første gang kom over sperregrensen. Strømprisene, milliardærer som flytter til Sveits på løpende bånd og økte matkøer, har nemlig banet vei for en eventyrlig fremgang for partiet.

Det er imidlertid god grunn til å være bekymret for Rødt.

Rødt tilbyr enkle løsninger til frustrerte mennesker som opplever vanskelig tider på kroppen. Som ferskinger på Stortinget kan de peke på inkompetente, viljeløse og feige politikere som ikke har evnet å ta innover seg utfordringene folk står overfor. Politikere som ikke ser ut til å forstå strømkrisen Norge er i, som ikke bryr seg om uføre og trygdede, og som ignorerer den økende fattigdommen.

Slik maler Rødt et bilde av norske politikere som har tvilsomme intensjoner, eller bevisst lyver til innbyggerne. Som da partiets stortingspolitiker Mímir Kristjánsson sammenlignet statsråd Mjøs Pedersen med Komiske Ali på Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», og skrev: «Betyr ord ingenting for politikere lenger? Er det bare fritt fram for løgn og forbannet dikt fra regjeringen?»

Bevisst prøver Kristjánsson å utdefinere seg fra den fæle politiker-klassen, og bygger dermed opp under en tiltagende politikerforakt. Slik kan han og Rødt komme ridende på sine røde hest, og redde folket fra høye strømpriser.

Rødts forslag om å innføre makspris på strøm virker nemlig forførende. Dessverre er sjeldent enkle løsninger svaret på komplekse problemstillinger. En makspris vil sette prismekanismene ut av spill, og dermed gjør det mindre lønnsomt å produsere ny kraft, samtidig som incentivene til strømsparing vil reduseres.

Slik vil en makspris bare forverre problemet med knapphet for kraft og øke sannsynligheten for rasjonering – som for øvrig bør være et kjent begrep for kommunismens tilhengere.

LANDSFADEREN: – Rødts prosjekt handler derfor ikke om å gjenreise Ap-statsminister Einar Gerhardsens arv, slik noen av dem til stadighet insisterer på. De vil derimot bryte fundamentalt med måten samfunnet vårt fungerer på, mener kronikkforfatteren.

Rødt har også profittert på den økende fattigdommen og matkøene som konsekvens av høye matvare- og strømpriser. Det er heller ikke særlig rart. De vil innføre rausere velferdsordninger for de fattige, og finansiere det med skatteøkninger for formuende og næringsliv – som en slags vår tids Robin Hood. Høres jo bra ut, ikke sant?

Problemet er etter mitt syn at Rødt ikke evner å ha to tanker i hodet samtidig. Skattesystemet kan ikke bare utformes etter hva som skaper størst økonomisk likhet. Det må også tilrettelegge for å skape verdier som kan fordeles. Da må vi ha et konkurransedyktig og velfungerende næringsliv der det lønner seg å skape arbeidsplasser.

Det er nettopp disse to hensynene skattesystemet må balansere opp mot hverandre – noe det har vært bred politisk enighet om lenge. For Rødt er det imidlertid ingen grense for hvor høye skattene kan være.

I Rødts idealsamfunn er det dessuten ikke plass til det private næringslivet. Der er simpelthen markedsøkonomien og den private eiendomsretten avskaffet. Dersom vi ser på erfaringer fra andre land, betyr det i realiteten å si takk og farvel til dagens velferdsstat. Det hjelper nemlig fint lite å ville omfordele dersom det knapt finnes noen verdier i utgangspunktet.

Rødts prosjekt handler derfor ikke om å gjenreise Einar Gerhardsens arv, slik noen av dem til stadighet insisterer på. De vil derimot bryte fundamentalt med måten samfunnet vårt fungerer på. Rødt vil ha en revolusjon i landet som har blitt kåret til verdens beste land å bo i 16 år på rad. Det burde si sitt.

At de bevisst tåkelegger når og hvordan det skal skje er fordi de skjønner at det har mindre appell enn å peke på det som er galt, og kommer derfor heller med kortsiktige og lettvinte løsninger.

Det betyr imidlertid ikke at ting ikke kan forbedres. Samfunnet vårt er på ingen måte perfekt, og selv kan jeg liste opp en haug av saker jeg vil endre på. Men man river ikke ned et hus på grunn av noen ødelagte mursteiner.

Tvert imot må vi stadig jobbe for å forbedre samfunnet vårt. Det gjør vi stein for stein, og ved ivareta ulike hensyn når vi står overfor vanskelige politiske veivalg.

Da har vi ikke råd til Rødts billige og farlige populisme.