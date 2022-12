TIL UNGDOMMEN: – Gjennomgående har ungdommene en sterk bevissthet om fordommer og et ønske om å ikke være fordomsfulle, skriver kronikkforfatterne.

Vi bør heie på og styrke ungdommenes kritiske bevissthet

Mens tidligere forskning har vist at negative holdninger er mer utbredt blant eldre generasjoner, har vi hatt lite kunnskap om holdninger blant ungdommer. En ny forskningsrapport finner at norske ungdommer er lite fordomsfulle og at de er klare til å argumentere for hva de anser som greit og ugreit.

CLAUDIA LENZ,

VIBEKE MOE, forskere ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

I forbindelse med HL-senterets nye undersøkelse av antisemittisme og muslimfiendtlighet er det gjort en større kartlegging av holdninger hos 1027 ungdommer. Resultatene viser en del likhetstrekk med holdningene i befolkningen generelt, med en tendens i retning av mindre utbredte negative syn enn eldre deler av befolkningen.

Det er mindre enn 4 prosent i utvalget som uttrykker motvilje mot jøder, 5 prosent ønsker ikke jøder inn i vennekretsen. Litt flere, 6,7 prosent, uttrykker motvilje mot muslimer, og 9 prosent ønsker ikke muslimer inn i vennekretsen. Henholdsvis 50 og 63 prosent i utvalget mener at det er viktig å gjøre noe for å bekjempe hets mot jøder og muslimer – på nivå med befolkningen.

For å få nærmere innsikt i hvordan ungdommene stiller seg til fordommer, gjennomførte vi en intervjustudie i tillegg til kartleggingen. I mindre grupper skulle ungdommer drøfte grenser for akseptable ytringer og handlinger som på forskjellig måte tematiserte holdninger til jøder og muslimer.

Det vi så i gruppeintervjuene samsvarte langt på vei med funnene fra den kvantitative studien. Samtidig ga intervjuene dypere innsikt i hvordan holdninger til minoriteter er gjenstand for forhandling og sosial regulering.

Gjennomgående har ungdommene en sterk bevissthet om fordommer og et ønske om å ikke være fordomsfulle. Et tydelig mønster i gruppesamtalene ligger i den store enigheten om at det er problematisk å utsette noen for nedsettende eller diskriminerende behandling basert på gruppetilhørighet. Med dette inngår de unges avvisning av negative holdninger rettet mot jøder og muslimer i en overordnet anti-fordomsnorm.

Kanskje kan et slikt funn minne om «politisk korrekthet» og gi mistanke om at ungdommene «på autopilot» fordømmer alt som kan virke fordomsfullt. Men bildet vi fant er mer nyansert og oppløftende.

Vi observerte blant annet hvordan ungdommene kom frem til sine vurderinger gjennom å sette uttalelser og hendelser inn i ulike kontekster. De vurderte blant annet om disse kunne ramme konkrete personer, om det lå en bevisst negativ intensjon bak ytringene og om de kunne bidra til gruppekonstruksjoner.

Diskusjonene endte ikke alltid med enighet blant deltakerne, men man kan si at de kom frem til mer «kvalifiserte» vurderinger. Som vitner til disse forhandlingene ble vi imponert over det store ytringsansvaret ungdommene viste.

Et interessant funn er at negative utsagn om jøder og muslimer ble betraktet som mindre problematiske når de ble vurdert som uttrykk for humor. Her, som i kartleggingen, var det særlig guttene som tolket hendelsene på denne måten. Samtidig var dette et område der ungdommene noen ganger manglet et språk for en dypere utforskning av grensene mellom det problematiske og uproblematiske.

Analysen viser også at ytringer eller handlinger som ble oppfattet som personlig krenkende kunne skygge over det prinsipielt problematiske ved det som ikke umiddelbart rammer enkeltindivider. Vi ble for eksempel overrasket over at ungdommene ikke alltid fanget opp konspiratoriske forestillinger om jøder. Her ble det tydelig at kvalifiserte vurderinger av fordomsfulle utsagn også forutsetter kunnskaper og innsikt i ulike typer fordomsmekanismer.

Studien viser også at ungdommene har en tendens til å plassere det fordomsfulle hos andre – enten i fortiden (når det gjaldt antisemittisme) eller hos de eldre generasjoner (for muslimfiendtlighet). Denne refleksen kan bidra til å gjøre ungdommene mindre rustet til å argumentere mot og utfordre fordomsfulle ytringer og holdninger hos seg selv og hverandre.

Etter samtalene ga mange av ungdommene uttrykk for at de satte pris på en slik mulighet til å utveksle og utforske et tema som betyr mye for dem. De mente at de ikke alltid fikk mulighet til dette gjennom undervisningen i skolen. Kanskje denne mangelen på «innøving» var årsak til at utvekslingen noen ganger kunne stoppe opp. Det kunne virke som om uenigheten opplevdes som ubehagelig, særlig hvis noen av deltagerne ble spesielt engasjert eller berørt.

Disse funnene svekker ikke det oppløftende overordnede bildet vi får fra ungdomsstudien: Norske ungdommer er i liten grad fordomsfulle og mange av dem har en sterk bevissthet om fordommer. I møte med fordomsuttrykk viser mange av dem et sterkt ytringsansvar som de er klare til å argumentere for. Dette er viktige forutsetninger for demokratisk medborgerskap og likeverdig samhandling.

Det vi ser av begrensninger og utfordringer peker mot et behov for at ungdommer støttes og styrkes i å erkjenne, utfordre og argumentere mot fordommer. Det er opplagt at skolen har et særansvar i så måte, men også arenaer for fritid og frivillighet kan være aktuelle.

For ytterligere å styrke ungdommenes evne til å balansere ytringsfrihet og ytringsansvar bør det utvikles gode ressurser som kan tas i bruk på arenaer der ungdommer er samlet. Som en del av dette er det også nødvendig at de voksne anerkjenner ungdommene som ansvarlige og ressurssterke aktører.