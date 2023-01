Leder

Sterkere sammen

Nato og EU undertegnet tirsdag en ny erklæring om samarbeid. I en ny sikkerhetspolitisk virkelighet er det viktig at Nato og EU fornyer og forsterker samarbeidet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vi står overfor den alvorligste trussel mot euroatlantisk sikkerhet på flere tiår. Årsaken er Russlands brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina. Det underminerer europeisk og global sikkerhet og stabilitet, som det heter i felleserklæringen som ble undertegnet av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-president Charles Michel og kommisjonens president Ursula von der Leyen.

FELLES SAK: EU-president Charles Michel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på pressekonferanse i Brussel tirsdag.

Særlig fra fransk side har det tidligere vært tatt til orde for at EU må styrke det interne forsvarssamarbeidet, og at Europa må strebe etter å bli mindre avhengig av USA. Det finnes ingen direkte henvisninger til dette i den nye erklæringen. Snarere det motsatte. Når europeiske land styrker forsvaret skal dette tjene som et tillegg til Nato, ikke som et alternativ.

Erklæringen vektleggingen de transatlantiske bånd mellom Europa og Nord-Amerika. Disse båndene er blitt viktigere enn noensinne, heter det. Det er en naturlig erkjennelse av at Europa fortsatt trenger amerikansk militær tilstedeværelse og sikkerhetspolitiske garantier. I møte med et imperialistisk russisk lederskap, som hverken respekterer landegrenser eller inngåtte avtaler, er USA en helt uunnværlig partner for det demokratiske Europa.

ERKLÆRING: Charles Michel og Ursula von der Leyen undertegnet felleserklæringen sammen med Jens Stoltenberg i Natos hovedkvarter.

For Norges del er det verdt å merke seg at det tas til orde for at Nato-allierte som ikke er medlem av EU blir mest mulig involvert i nye initiativ. For Norge er det utelukkende positivt at vi kan ta aktivt del i arbeidet for å styrke europeisk sikkerhet på alle plan. Det er også særdeles viktig å involvere Storbritannia, som en militær stormakt utenfor EU, fullt ut i samarbeidet.

EU og Nato har ulike oppgaver, men deler de samme demokratiske verdier og målsetting om å fremme fred og sikkerhet. Samarbeidet er påkrevet for å få en best mulig arbeidsfordeling. Det er viktig å beskytte kritisk infrastruktur, motarbeide hybride trusler og gjøre de sivile samfunn mer motstandsdyktige. EU har det siste året vist stor handlekraft ved å bryte avhengigheten av russisk energi.

Nato er grunnlaget for vår sikkerhet. Forsvarsalliansen trenger et aktivt amerikansk lederskap. President Joe Biden har vist lederskap i krisen som oppsto da Vladimir Putin gikk til krig. Men vil amerikanerne i fremtiden være like engasjert i europeisk sikkerhet? Hvem etterfølger Biden om to eller seks år?

Europeiske land må uansett bruke større ressurser på forsvaret i årene som kommer. Det vil gjøre Nato sterkere og det vil forbedre vår egen forsvarsevne. Vi tror også at de transatlantiske båndene vil bestå. Det som har skjedd det siste året har demonstrert, med all tydelighet, at det er nødvendig å styrke demokratiske allianser og internasjonalt samarbeid. Vi trenger amerikansk støtte. Men USA behøver også europeiske allierte.