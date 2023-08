SLANKET SEG: Kim Kardashian gikk i Marilyn Monroes gamle kjole på Met-gallaen i New York, og snakket åpent om at hun gikk ned åtte kilo for å passe inn i den.

Det har blitt kult å sulte. Igjen.

90-tallets syltynne ideal er offisielt tilbake. Denne gangen med et nytt og kraftfullt våpen; influensere og sosiale medier.

MARIA ARCHONTOULIS, landsstyremedlem Kvinnefronten

Denne uken ble en av Norges største influensere, Isabel Raad, utestengt fra Instagram fordi hun delte et bilde av vekten sin. Hun slettet det og sa det ble delt ved en feil.

Men det er også flere og flere med mange følgere som stolt viser frem sin tonede mage og utstikkende ribbein i sine kanaler.

Det har til og med fått et eget navn, «ribcage bragging».

I Sverige pågår det nå en debatt etter at Camilla Gervide, som driver Bloggbevakning.se, kritiserte noen av Sveriges største influensere for å dele bilder av utstikkende ryggrad, hoftebein og ribbein i fokus.

Bianca Ingrosso, som er åpen om sin bulimi, har gjennom sommeren postet bilder av mat hun spiser. Samtidig handler reaksjonene om at hun ser tynnere ut enn noensinne.

Målgruppen er unge jenter, og hun har 1,3 millioner følgere.

På Instagram er bildene i fokus, og i det siste ser man at mange influensere har blitt mer og mer inspirert av estetikk fra «pro-ana»- bevegelsen.

Pro-ana er en subkultur på internett som fremhever anoreksi som en livsstil i stedet for en sykdomstilstand. På nettforum og sosiale medier finnes det mye pro-ana innhold med inspirerende bilder av kroppsdeler med synlige bein og sitater som: Skip dinner, end up thinner!

Startskuddet for «size zero»-trenden kom i fjor. Det begynte med at Kim Kardashian snakket åpent om hvordan hun slanket seg for å passe inn i den kjente Marilyn Monroe-kjolen hun bar på The Met-gallaen.

Kim Kardashian har en global rekkevidde og innflytelse på både influensere og oss vanlige dødelige. Det ble tydelig da hun tidligere hadde sin store, unaturlige rumpe som drev mange til å utføre det farlige skjønnhetsinngrepet BBL, brasilianske rumpeløft.

Men nå viser Kim veien til size zero.

Det siste året har vi kunnet lese om flere og flere kjendiser som bruker diabetesmedisinen Ozempic for å gå ned i vekt. Etterspørselen økte etter hvert så mye at det ble mangel og ikke var tilgjengelig for diabetikerne som faktisk trengte det.

I fjor meldte FHI om en kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien. Det er vår mest dødelige psykiatriske lidelse. Anoreksi er livsfarlig.

Opptil ti prosent av personer med anoreksi dør innen ca. ti år etter å ha fått sykdommen, og opptil 20 prosent vil dø etter 20 år, ifølge organisasjonen Eating Disorder Hope.

Selv om du slutter å følge enkelte influensere på sosiale medier, vil du mest sannsynlig bli nådd av denne typen innhold via annonser eller utforske funksjoner på plattformer som Instagram eller TikTok.

Som privatpersoner trenger vi å fortsette å rapportere denne typen innhold. Men ansvaret ligger på selskaper som betaler for influenser-samarbeid.

Influensere selv er også ofre for skjønnhetstyranniet som blomstrer på nett, men forskjellen er at mange kapitaliserer på å påvirke unge jenter til å sulte.

De selger et uoppnåelig målbilde der tynnest mulig vinner, og snur vi ikke denne trenden vil det snart være mange flere jenter i livsfare.

Info Trenger du noen å snakke med? Det finnes steder du kan ta kontakt anonymt på chat dersom du synes det er vanskelig å skulle snakke om noen. Det er noen der som ønsker å hjelpe deg, og som kan gi deg råd i den situasjonen du er i. Telefonnummer: Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Spiseforstyrrelsesforeningen: 22 94 00 10 Rådgivning for spiseforstyrrelse: 948 17 818 Kirkens SOS: 22 40 00 40​ Chat: https://www.soschat.no/ Vis mer