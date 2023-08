Kommentar

Her er det krise for Jonas

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

ÅLESUND (VG) Jonas Gahr Støre står svakt blant kystfolket. Mange her føler seg oversett. Det kan komme til å koste Støre og hans folk dyrt.

I Ålesund kan Høyre og Frp få rent flertall. I Møre og Romsdal kan Frp bli det største partiet. Det skyldes hverken innvandring eller kriminalitet. På Sunnmøre er de opptatt av verdiskaping. Og av skatt.

Formuesskatten hviler over landsdelen som et mørkt og kvelende teppe, skal vi tro det vi hører fra folk her. Lakseskatten, eller den nye grunnrenteskatten som regjeringen innførte i fjor høst, har også opprørt mange. De klager over manglende forutsigbarhet fra regjeringen i Oslo.

Men jeg tror det handler vel så mye om behovet for å bli sett. Anerkjent. Snakket opp, ikke ned, slik mange her nå opplever at de blir.

Kaffebaren i Ørsta

Ordbruken har blitt tøffere - på begge sider. Tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale omtalte situasjonen som en “tillitskrise mellom næringslivet og politikken” på et NHO-møte i Ålesund denne uken. Det vant gjenklang blant de mange næringslivslederne i salen.

Sunnmøringene ser seg selv som nøkterne folk som jobber hardt, som bygger arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Her lever den protestantiske arbeidsetikken. Du skal ikke løpe rundt og vifte med pengene dine, men investere. I egen bedrift. Eller i bygda der du bor.

Jeg traff Jan Endre Vartdal, som eier og driver Vartdal plast. Han har startet kaffebar i hjembygda Ørsta, og forteller at den koster ham to millioner i året. Drivkraften hans er at Ørsta må være et sted der unge voksne har lyst til å bo. Da må det også finnes møteplasser og byliv.

Jan Endre Vartdal har startet kaffebar i Ørsta - han håper unge voksne vil bli boende der.

Både bedriftseiere og lokalpolitikere i Ålesund snakker om at dagens regjering ikke forstår hva de står oppe i. Skatt er selvsagt en del av dette. De rike vil alltid klage på skatten, uansett størrelse og innhold. Men samtidig erkjenner de aller fleste av dem at de må bidra inn til fellesskapet.

Rapport rett i skuffen

Det er særlig formuesskatten de misliker. Problemet deres er imidlertid at de og deres politiske meningsfeller ikke klarer å komme opp med noen gode alternativer.

Skattedebatten har blitt betent. Ingen av de store og ansvarlige partiene våger å foreslå endringer som kan ramme deres egne velgere. Dermed blir det ikke tatt nødvendige grep som kunne gitt oss et mer effektivt og rettferdig skattesystem.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum rett før jul fikk en samlet gjennomgang av skattesystemet, la han rapporten rett i skuffen. Dermed forsvant også muligheten for et bredt skatteforlik. Det er synd.

De fleste ser at dagens formuesskatt har noen negative sider. For eksempel at utenlandske eiere slipper å betale den. Dermed frykter mange at det norske eierskapet svekkes. Men dersom formuesskatten skal endres, må det finnes andre måter å skattlegge de rikeste i Norge på. For det bryter med selve samfunnsmodellen vår dersom de som har mest, betaler minst. Slik kan vi ikke ha det.

Rett og rimelig med arveavgift

Mens Norge er et av ytterst få land som har formuesskatt, er vi også et av ytterst få land som ikke har arveavgift. Erna Solbergs regjering fjernet den med et pennestrøk. Ap har ikke turt å røre den siden.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sliter med oppslutningen vestpå.

Skatteutvalget foreslo å redusere formuesskatten, og heller innføre en ny arveavgift. Begrunnelsen er god. Arveavgift er den minst skadelige og mest rettferdige måten å skattlegge formue på.

Den som arver, har ikke selv jobbet for pengene. Det handler om flaks, om å være født inn i en familie som har gjort det godt. At noe av denne “flaks-gevinsten” går inn til fellesskapet, er bare rett og rimelig.

Utvalget ville også ha mindre skatt på arbeid, særlig for lavere inntekter. Dette ville kommet folk flest til gode.

Staten må ta inn skatt, det er noe alle vet. Spørsmålet er hva som er den mest effektive måten å gjøre det på, med færrest skadevirkninger. Vi trenger modige politikere, på begge sider, som våger å utfordre seg selv og hverandre.

Bjørnson og bonderomantikken

Vi trenger også politikere som evner å bygge bro. Du skal ikke snakke lenge med sunnmøringene før du forstår at avstanden mellom øst og vest i Norge er stor. Mellom hovedstaden og Sunnmøre. Og ikke minst - mellom innlandskulturen og kystkulturen.

Det er underlig hvordan så mye av norsk identitet og kulturarv er knyttet til innlandet. Til Bjørnstjerne Bjørnson og bonderomantikk, til stabbur og rosemaling. Samtidig som Norges velstand i stor grad bygger på kysten. Skipsfart, skipsbygging, fiskeri, oljeindustri - og utvinning av olje og gass.

Mange vestlendinger vil si at de er kystfolk som ser utover - og fremover. Det er lite nostalgi å spore her. Folk vil videre, enten de driver plastfabrikk eller fiskeri.

Høyre-leder Erna Solberg og Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Monica Molvær, gjør det godt blant sunnmøringene.

Høyre har lenge gjort det godt her. Men det har også vært sterke fagforeninger - samtidig som det har vært et tett forhold mellom arbeidere og bedriftseiere. Mange snakker om at de har et felles eierskap til det som skapes. Og en felles stolthet.

Motsatt av mye av innlandet, der det historisk ofte har vært sterke motsetninger mellom storbøndene og folk flest, enten vi snakket om småbønder eller tjenestefolk.

Til bedehuset med takk

Det er ulikt lynne, ulik kultur. Kanskje handler det om at mer står på spill langs kysten. Det er større alvor over å være ute på havet enn ute på jordet. Større mulighet for gevinst, og større risiko for tap. Både av penger og av menneskeliv.

Store deler av vestlandskysten er kjent som “bibelbeltet”. Her har folk levd med livet mellom hendene. De ba før mennene gikk ut på sjøen, og gikk på bedehuset og takket Gud når det gikk bra. Bedehusene står svakere i dag. Men dette er også en del av norsk historie, av hvem vi er.

Våre politiske ledere må forstå hele Norge. Den politikeren som ikke forstår Vestlandet, risikerer å gå på en smell. Slik Jonas Gahr Støre ser ut til å gjøre nå.