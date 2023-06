Kommentar

Foreldrepress på alle kanter

Presset er allerede hardt på kronene og kalenderen om sommeren. Prisgaloppen gjør det ikke akkurat noe enklere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ingen spøk å for foreldre få ting til å gå rundt når gradestokken kryper oppover.

I dagene som kommer skal først almanakken - og deretter lommeboken - virkelig få kjørt seg i sommervarmen.

Den første utfordringen kommer nå som vi er midt i juni.

Da er det ett ord som fort blir en skrekkblandet fryd for barnefamilier: Avslutninger.

Av en eller annen grunn er det blitt slik at absolutt alt skal ha en markering før man skilles for sommeren.

KOS OG KAOS: Takk for i år, sees til høsten.

Det utløser et skred av praktiske forventninger om hva foreldrene skal stelle i stand, uansett hvor sterk dugnadsslitasjen måtte være ellers i året og hvor mye annet som må fikses før ferien.

Det sosialt aksepterte er selvsagt bare å nikke og juble over hvor koselig det blir med enda en sommeravslutning.

Hurra for organisering!

Og selvsagt er det hyggelig. Men at mange foreldre nok har mer blandede følelser rundt juni-trykket enn det uttrykkes offentlig, er nok også en side av saken.

Riktignok har en og annen tatt til motmæle mot avslutningsjaget i det offentlige rom.

Dersom mammaer og pappaer er helt ærlige mot seg selv, er det nok en del som nikket gjenkjennende da eks-statsråd Bård Vegar Solhjell blåste ut.

«Da jeg var ung, gledet jeg meg til junipils og varme. Nå? Det er bare om å gjøre å bli ferdig med denne måneden», sa trebarnsfaren til Dagens Næringsliv.

En uvanlig variant over noe av det samme budskapet så vi i Aftenposten for noen dager siden.

Det vanlige når en ansatt i en avis skal uttrykke meningen sin i en kommentarartikkel, er selvsagt at vedkommende står inne for teksten og fronter et standpunkt helt åpent.

At det utløser reaksjoner fra lesere er en del av gamet for kommentariatet, og vi som jobber med feltet opplever en og annen storm i sosiale medier.

Men da Aftenpostens skribent skulle ta et oppgjør med avslutningsmaset, fikk vedkommende lov av redaktøren til å forbli anonym.

Selv om teksten slett ikke er blottet for glimt i øyet, er fremgangsmåten litt spesiell.

AVSLUTNINGSMARATHON: Hvem kan bake en glutenfri kake til turn-avslutningen på torsdag?

Er det virkelig så sosialt skummelt å si fra om at det kan bli i overkant mange avslutninger for en stakkars foresatt, at man ikke kan stå i det offentlig?

«Hvem vil vel være en sur og utakknemlig forelder som ikke bare med stor entusiasme omfavner alt av samvær med både liten og stor og takker arrangementskomiteen for gulrotkake, saft og planlegging?», skriver Aftenpostens hemmelige og velformulerte avslutnings-opponent.

Kanskje er det litt flere som burde opponere litt, også i åpent debattlengde, slik at det en dag blir lettere å komme dit kommentar-tittelen vil: «Alt trenger ikke å ha en sommeravslutning».

Neste runde av den vanskelige foreldrekabalen starter når vi har avsluttet det som avsluttes kan.

Da åpner den tilsynelatende endeløse tiden kalt sommerferie, selv om graden av feriefølelse nok har en viss spennvidde blant foreldrene i de tusen hjem, avhengig av logistikken når man ikke er på jobb.

De siste årene har det dessuten stadig kommet nye kort inn i stokken for sommerkabalen, som blir stadig vanskeligere å få til å gå opp.

Under pandemien var brått spillereglene helt annerledes enn normalt, og for mange ble det helt andre sommeruker enn man var vant til. Forskjellen på hvem som hadde hvilke feriefasiliteter i familien ble overtydelig i en tid der mobiliteten var innskrenket.

Også etter at vi var ferdige med munnbindene og kohortene var historie, ble det forandringer flere steder i landet.

En ekstra uke fri fra skolen, på toppen av de allerede mange, var ikke nødvendigvis en lissepasning til familier som ikke vasser i barnevakter og spreke besteforeldre som elsker å avlaste mor og far.

SNART SOMMERFERIE: 76 prosent av nordmenn planlegger sommerferie denne sommeren. Totalt oppgir 67 prosent at egen privatøkonomi vil være styrende for valg av reiseprodukt og destinasjon for ferien i 2023.

Som om ikke det var nok har sommerplanene brått blitt enda mer presset denne sommeren. Det er ikke så deilig å dra til Danmark når du kan bli svimmel av isprisen, og for mange gjør økte renter og prishopp på det meste i samfunnet at det kan være mer enn nok å få hverdagen til å gå rundt.

Men barnas forventninger er jo ikke nødvendigvis inflasjonsjustert, og det er ikke så lett å forklare at mye av det de har vært vant til å gjøre setter foreldrene i en økonomisk skvis.

I valget mellom hverdag og ferie er det jo logisk at nødvendigheter trumfer utskeielser, men det er fort lettere sagt enn gjort å skuffe forventningsfulle barneøyne.

Derfor blir det nok mange som lukker øynene, trekker kredittkortet og utsetter problemene til det blir et kjøligere drag i luften.

Det er tross alt sommer.

