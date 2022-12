Leder

Harde tider i nytt år

I år sender ikke sentralbanken julegave til det norske folk. Styringsrenten settes opp med 0,25 prosent. Som nyttårshilsen varsler banken at renten sannsynligvis skal ytterligere opp tidlig neste år.

Nå er styringsrenten 2,75 prosent, som er på det høyeste siden 2009. Når både renter og priser stiger rammer det særlig hardt alle med lav inntekt og høye lån. Og folk flest opplever en tydelig reallønnsnedgang.

Det store bildet er likevel ikke bekmørkt. Det er høy aktivitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er svært lav. Og snart er trolig rentetoppen nådd.

ØKER RENTEN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache orienterer om Norges Banks rentebeslutning på desembermøtet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache anslår at styringsrenten neste år vil ligge på om lag tre prosent. I rentebeslutningen fra Norges Bank heter det at mindre press i økonomien etter hvert vil bidra til å dempe prisveksten.

Mye tyder på at vi nærmer oss et vendepunkt. I 2023 vil renten trolig stabilisere seg før vi kan forvente en svak rentenedgang fra 2024. Men som Wolden Bache understreker er prognosene for norsk økonomi mer usikre enn normalt. Hvis inflasjonen faller raskere enn forventet, og arbeidsledigheten øker, kan styringsrenten bli kuttet tidligere.

HØY PRIS: Strømregningen øker for norske husholdninger. Dyr energi fyrer opp inflasjonen.

En styringsrente på 2,75 prosent betyr for de fleste av oss en boliglånsrente på om lag fire prosent. I et lengre tidsperspektiv er ikke dette spesielt høyt. Det uvanlige var at styringsrenten under pandemien ble satt i null og husholdningene opplevde historisk lave boliglånsrenter. Det er en fattig trøst for alle som ser at låneutgiftene øker med flere tusen kroner i måneden.

Vi lever i en tid med stor internasjonal økonomisk og politisk usikkerhet. Det påvirker norsk økonomi i stor grad. Det forventes svekket økonomisk aktivitet neste år hos våre viktigste handelspartnere. En økonomisk konsekvens av Russlands krig mot Ukraina er skyhøye energipriser i Europa. Dyr energi fyrer opp under inflasjonen. Den norske stat får rekordhøye inntekter fra olje- og gassvirksomheten, men forbrukerne sitter igjen med en strammere personlig økonomi.

UTEN STRØM: I ukrainske Mukolaiv har innbyggerne vært uten strøm og vann i flere måneder. De må hente vann i på provisoriske stasjoner.

Vårens lønnsoppgjør kan bli svært krevende. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir reallønnsnedgangen i underkant av to prosent i år, fordi lønnsveksten er lavere enn inflasjonen. SSB anslår en liten reallønnsnedgang også i 2023. Det er naturlig at arbeidstakerne vil kreve lønnstillegg tilpasset en høy prisstigning.

Akkurat nå er det et høyt press i arbeidsmarkedet, yrkesdeltakelsen er høyere enn på lenge og mange permitterte er tilbake i jobb. Men med forventet svak vekst og lavere etterspørsel kan arbeidsledigheten igjen stige de neste årene.

Norges Bank tar sine rentebeslutninger i lys av et inflasjonsmål på to prosent. I november var prisstigningen på 6,5 prosent, sammenlignet med året før. Vi er skyhøyt over toprosentmålet. Det var derfor ventet at Sentralbanken ville sette opp renten på desembermøtet. Det er slik Norges Bank forsøker å dempe inflasjonen.

Sentralbanken står overfor en krevende balansegang i 2023. Det er et nødvendig å hindre at prisene fortsetter å stige. Men rentenivået kan heller ikke bli så høyt at det fører oss ut i en dyp økonomisk nedtur.