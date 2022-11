Leder

Kims farlige spill

Den nordkoreanske diktator Kim Jong-uns provokasjoner er en trussel mot internasjonal fred og stabilitet.

Onsdag avfyrte Nord-Korea 23 missiler, samtidig som de truer med atomvåpen.Oppskytningen av raketter fortsatte på torsdag. De siste dagene har alarmen gått i både Japan og Sør-Korea. Nord-Koreas våpen utgjør en direkte trussel mot naboland i regionen, men de forsøker også å utvikle langtrekkende våpen som kan nå USA. Et av våpnene skal ha vært et interkontinentalt missil, som kan bære atomvåpen. Det er frykt for at Nord-Korea vil trappe opp den militære aktiviteten med å foreta en kjernefysisk prøvesprengning.

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un ser på en rakettutskytning. Bildet kommer fra det nordkoreanske nyhetsbyrået og det er ikke kjent når og hvor det er tatt.

Hadde det ikke vært for at det pågår en krig i Europa ville Kim Jong-uns farlige handlinger fått langt større oppmerksomhet internasjonalt. I likhet med Vladimir Putin har Kim ofte truet med atomvåpen, men det finnes argumenter for at faren er større for at Kim kan ta slike våpen i bruk. Nordkoreanerne skal i år har øvd på bruk av taktiske atomvåpen.

Regimet i det isolerte Nord-Korea truer USA og Sør-Korea med at de kan komme til å betale “historiens mest grusomme pris”. Det er aldri blitt inngått en fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea. Nå stiger spenningen faretruende på den koranske halvøy. Stadige rakettutskytninger øker risikoen. De kan komme ut av kurs og treffe befolkede områder. Det kan oppstå farlige misforståelser.

Diktator Kim Jong-un på en militærparade i Pyongyang 27. april 2022.

Nord-Korea skylder på USA og Sør-Korea som denne uken har en felles militærøvelse. Det er imidlertid normalt at allierte land gjennomfører slike øvelser. Kims trusler og rakettutskytninger understreker nettopp behovet for at demokratier står sammen mot trusler fra diktaturer.

USA anklager Nord-Korea for å forsyne Russland med artillerigranater som Putin kan bruke i sin krig mot Ukraina. Nord-Korea var et av bare fire land som i FN i oktober stemte sammen med Russland mot en resolusjon som fordømte den ulovlige russiske annekteringen av ukrainsk land. Vestlige land og Ukraina anklager også Iran for å forsyne Russland med droner og raketter. Det er i diktaturer som Nord-Korea og Iran Putin finner støtte.

Det er åpenbart at Kim søker verdens oppmerksomhet gjennom å skremme med militær slagkraft. Ved å true med verdens farligste våpen forsøker han å oppnå innrømmelser, og få slutt på de økonomiske sanksjonene mot landet.

USA har forsøkt diplomati, men til ingen nytte. I FNs sikkerhetsråd har Russland og Kina tidligere blokkert for ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea. De anklager istedet USA og Sør-Korea for å ha provosert Kim. Ingen har større innflytelse på Kim enn Kina. Den bør Beijing bruke for å stanse Kims lek med ilden.