Nå strammer det seg til

En stadig mer desperat Putin kan komme til å ta mer risiko i tiden fremover.

Vi må beskytte oss enda bedre mot en stadig mer desperat Vladimir Putin. Nå hever regjeringen beredskapsnivået.

Forsvaret skal få kjøpe mer utstyr, raskere enn planlagt. Mange i forsvaret må jobbe annerledes. Forsvarssjefen får større frihet til å prioritere, til å bestemme hva han skal gjøre mer av, og hva han skal gjøre mindre av. Innenfor de rammene han har.

Forrige uke var forsvarssjef Eirik Kristoffersen ute i Dagens Næringsliv og spurte om hvorfor Norge ikke bruker mer penger på forsvaret nå.

I en tid der truslene øker, og pengene strømmer inn, burde det være opplagt at vi må ruste opp enda mer.

I det minste - at vi fortløpende erstatter våpen vi har sendt til Ukraina. At vi bestiller nytt av alt. Ruster opp. Gå gjennom om vi har nok folk, og om vi har de rette folkene.

Sikkerhetspolitikk handler om geografi. Hvor trygt nabolaget ditt er, avhenger mest av alt av hva slags naboer du har.

Særlig nå. Alvoret siger langsomt inn. Vi har vår trygghet i NATO, i artikkel fem som garanterer støtte fra våre allierte dersom vi blir utsatt for et angrep.

Samtidig - jo mer desperat Putin blir, jo viktigere er det at vi er forberedt på at vi kan komme under press fra Russland, på ulike vis.

Vi har NATO i ryggen. Heldigvis. Men Russland har lenge utviklet ulike metoder for å krenke andre land, uten at det nødvendigvis kan bevises at det er de som står bak.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen kunngjorde et hevet beredskapsnivå, begrunnet i et mer alvorlig trusselbilde.

Innblanding i det amerikanske valget i 2016 er ett eksempel. Den nylig sprengte gassledningen i Østersjøen et annet. Vi vet fortsatt ikke hvem som står bak, det er ikke bevist at det er russerne. Men det synes åpenbart at det er slik det er.

Norge er i en utsatt posisjon. Vår infrastruktur er særdeles sårbar. Og særdeles viktig. Vi er Europas viktigste leverandør av gass akkurat nå.

Det som skjedde i Østersjøen viser hvor utsatte også våre gassledninger er. Ved å ramme vår infrastruktur som frakter gass til Europa, kan Putin ramme hele Europa.

En kald krigsvinter, med skyhøye strømpriser og mulig rasjonering vil skape uro i mange europeiske land.

Det er nettopp dette Putin ønsker - uro, kaos opprør.

Han og hans folk nører opp under ytterliggående bevegelser. Slik forsøker han å splitte et samlet Europa, ved å hisse opp motsetninger som allerede finnes i de enkelte land.

De siste ukene har vi sett droner ved mange av våre viktige installasjoner. Mye tyder på at de mest av alt er et signal fra russerne om at de ser oss.

At de antagelig allerede vet alt som er verdt å vite, etter mange tiår med spionasje og etterretning fra russisk side.

Soldater fra 2. bataljon under deres instrumenterte trening på Rena. Her med panservernvåpen av typen M72, en type Norge har gitt mange av til Ukraina.

Det er i tider som dette vi trenger et sterkt forsvar. Det er til tider som dette vi ruster opp.

Våre politikere har ikke i tilstrekkelig grad klart å gjøre den jobben i fredelige tider. Det gjelder regjeringer fra begge sider i politikken. Først de siste årene, etter annekteringen av Krim i 2014, har de sett at de må bruke mye penger på noe de håper det aldri blir bruk for.

For nå er vi her. Nå må vi beskytte vår langtrekkende kyststripe og våre vidtrekkende havområder. Det koster penger. Det kreves folk. Og det krever oppmerksomhet og årvåkenhet.

Fra oss alle. For forsvaret av Norge handler om at vi har både vilje og evne til å forsvare oss. At vi følger med. Og at vi forstår at akkurat nå er det forsvaret som gjelder. Også når det handler om offentlig pengebruk.