REPLIKK: – Å påstå slik kunnskapsministeren gjør at Høyreregjeringen gjorde det «lett» eller «lettere» å tjene penger på barnehagene er direkte feil, skriver Høyres Kari Anne Jønnes.

Kunnskapsløst fra kunnskapsministeren

Vi trenger en regjering som legger til rette for barnehager til barns beste med fokus på kvalitet og innhold.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KARI ANNE JØNNES, stortingsrepresentant (H)

Statsråd Tonje Brennas påstår i VG 2. november at Solberg-regjeringen har lagt til rette for at man lett kan tjene seg rik på barnehage. Det er direkte feil.

Et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører ligger til grunn for barnehagemodellen vi har i dag. Brenna synes å glemme at barnehageforliket fra 2003 avklarte at det viktigste var at alle barn hadde en god og trygg barnehageplass, ikke hvem som eide den. Den linjen ser det ut til at regjeringen nå vil bort fra.

Brennas kritikk av Solberg-regjeringen viser at hun ikke følger med i timen. Solberg-regjeringen og Høyre startet arbeidet med å endre innrammingen for de private barnehagene.

Der har vi fortsatt en jobb å gjøre, men å påstå at Høyreregjeringen gjorde det «lett» eller «lettere» å tjene penger på barnehagene er direkte feil.

Siden 2017 har Høyre tatt grep for å endre reguleringen av private barnehager. Særlig var det tre ting vi ville gjøre bedre; mer økonomisk tilsyn med drift, mer oppsyn med salg av barnehager og i hvilken grad barnehagene pådro seg lån og gjeld.

Les også Vi må ta tilbake kontrollen over barnehagen I Norge har man kunnet tjene seg søkkrik på barnehage. Det er Erna Solbergs fortjeneste.

Solberg-regjeringen innførte derfor blant annet en skjerpet bemannings- og pedagognorm for å sørge for at alle barnehager skal ha nok voksne på jobb. Vi innførte et nasjonalt tilsyn for barnehagesektoren som sikrer mer åpenhet og at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Vi satte også ned Storberget-utvalget som skulle komme med anbefalinger om hvordan private barnehager best kan finansieres, styres og videreutvikles til barnas beste i årene som kommer.

De store pengestrømmene i de private barnehagene de siste årene har ikke primært vært utbytte, men gevinst ved salg. Man kan spørre seg om det ikke er rimelig at folk som startet en barnehage og jobber for å få den opp i drift, får mulighet til å tjene litt penger på at barnehagen deres blir solgt videre til et større barnehageselskap.

Samtidig skal vi heller ikke glemme at Velferdstjenesteutvalget slo fast at de ikke finner såkalt «superprofitt» i barnehagesektoren og regnskapstallene fra private barnehager viser at over én av tre private barnehager går med underskudd.

Les også Styreleder for privat-barnehagene: – Vi er frie mennesker og kan bosette oss hvor vi vil Styreleder Eirik Husby i Private barnehagers landsforbund (PBL), forstår at det vekker oppmerksomhet at hans kollega i…

Barnehagesektoren har endret seg, og vi har sett en dreining mot en sektor med flere større konsern, mer oppkjøp og færre enkeltstående barnehager. Det er viktig at pengene vi bruker på barnehagene går til barna.

Vi har lenge ment at vi trenger et fornyet barnehageforlik på Stortinget med en mer moderne innramming for private barnehager som er tilpasset den utviklingen vi har hatt.

Men regjeringens løsning med å kreve en organisering som gjør at barnehagene nå må bruke mer tid og penger på organisering og byråkrati, fremfor tilbudet til barna, blir også feil.

Det viktigste må være at pengene vi bruker kommer barna til gode og bidrar til økt kvalitet i barnehagene.