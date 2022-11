BØNN TIL SJEFER: – Ikke vær redd for å gi ansatte muligheten til selv å påvirke jobb/fritid-balansen sin, skriver Sarah Uldal.

I dag har jeg tatt hjemmekontor – for å trene i arbeidstiden!

Hadde jeg fremdeles hatt veldig små barn og netter med gjennomsnittlig fire timers avbrutt søvn hadde jeg antagelig tatt meg en powernap også.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SARAH ULDAL, digital markedsfører

Sjefen min er veldig klar over hva jeg holder på med, og støtter det. Klok sjef!

«Jeg trenger fleksibilitet og tillit for å trives på jobb», sa jeg på jobbintervjuet mitt.

I praksis betyr det blant annet at jeg trenger å bryte opp 8 timer foran en skjerm med litt CrossFit. Eller at jeg trenger å løpe en runde med høy musikk når en problemstilling gnager og gjør meg urolig og sliten. Noen ganger får jeg unnagjort hele økta på de 45 minuttene jeg vanligvis ville brukt på å kjøre til eller fra jobb.

Etterpå er jeg, uten unntak, gladere, mer kreativ, og i en nydelig endorfin-rus som jeg tar med meg tilbake inn i arbeidsdagen, med en boblende glede og et uovervinnelig pågangsmot.

Har du noen gang kjent på hvor utrolig små problemer kan bli etter ei skikkelig treningsøkt? Magi.

Jeg er skråsikker på at glade ansatte gjør en god jobb, og jeg skulle ønske flere arbeidsgivere så verdien av å bytte ut overvåkning og jernhånd med forståelse og tillit. Ansatte jobber ikke nødvendigvis bedre selv om de er lenket til et kontor åtte timer om dagen. Er du klar over hvor mange muligheter det o’ store internett har for umotiverte ansatte? Eller hvor lang en lunsj kan bli hvis man er demotivert for å gå tilbake til skjermen?

Ikke vær redd for å gi ansatte muligheten til selv å påvirke jobb/fritid-balansen sin!

Det verste som kan skje er at du vil få motiverte og takknemlige arbeidsjern i retur.

– –

Teksten ble først publisert på forfatterens LinkedIn-side, og gjengis her med tillatelse.