PÅ VERDENSDAGEN: – Av og til kan livet føles så mørkt at du ikke tror det finnes noen annen utvei enn å ikke leve. Dette er følelser vi må ta på alvor og ikke avfeie som trendy ungdomsopprør, skriver Kristina Miklavic og Carina Elisabeth Carlsen i dag.

Psykisk uhelse er ikke et trendy ungdomsopprør

Å be om hjelp er noe av det viktigste, men også det vanskeligste og mest sårbare du kan gjøre. Temaet for Verdensdagen for psykisk helse er «Vi trenger hverandre. Løft blikket!». La oss gjøre det.

KRISTINA MIKLAVIC, rådgiver ved Likestillingssenteret

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

Når vi snakker om barn og unges psykiske helse møter vi ofte motsvar om at det både er «trendy og kult å snakke om psykisk uhelse» og at «vi tålte så mye mer før».

Dette er en effektiv måte å snakke ned unges stemmer og feie et stadig økende problem under teppet.

Sannheten er nok heller at vi har blitt flinkere til å snakke om psykisk helse – selv om vi på langt nær er gode nok – og at utfordringene dagens unge står overfor ikke kan sammenlignes med hva foreldregenerasjonen og besteforeldrene opplevde i sin tid.

Å hele tiden være tilgjengelig, følge siste trend, skolepress, ytterligere press i sosiale medier, prestasjonspress, osv., er en sentral del av unges hverdag. Dette kom også tydelig frem i NRKs Folkeopplysningen fra 28. september 2022.

Kristina Miklavic og Carina Elisabeth Carlsen.

Et viktig grep i arbeidet med psykisk helse er likestillingsarbeidet. Vi snakker da ikke likestilling utelukkende basert på kjønn, men likestilling som like muligheter for alle – uavhengig av kropp, kjønn, alder, etnisitet eller funksjonsevne.

Å leve i et samfunn som stigmatiserer deg og minner deg på at du burde forandre deg, tilpasse deg normen og slutte å skille deg ut, er én kilde til konstant fysisk og psykisk stress. Og konstant stress går utover helsen.

Mennesker som bryter normer i en eller annen form opplever et konstant stress. Selv om det ikke til enhver tid er noen faktiske vonde hendelser, går likevel den enkelte gjennom hverdagen og forutser, frykter, venter og forbereder seg på disse hendelsene. Dette tar en stor mengde mental og fysisk energi.

Det være seg å tenke over hvilke klær du bruker for å passe inn, leve opp til forventningene om å være «gutt nok» eller «jente nok» når du kanskje ikke identifiserer deg med noen av disse eller om du unngår å velge en utdanning som bryter med hva som forventes av deg.

Alt dette, og mer til, gir et enormt stress som livnærer seg av hverandre og resulterer i en voksende uhelse. Spesielt dersom vi ikke løfter blikket og snakker med hverandre om det som er vanskelig og det som er vondt.

Av og til kan livet føles så mørkt at du ikke tror det finnes noen annen utvei enn å ikke leve. Det er vondt å tenke at verden hadde vært et bedre sted uten deg. Det er vondt å kjenne på at du selv ikke orker mer. Maktesløsheten. Følelsene av skam og skyld.

Dette er følelser vi må ta på alvor og ikke avfeie som trendy ungdomsopprør. Vi må huske at de av oss som ikke ønsker å leve, ønsker ikke nødvendigvis å dø.

Det er de vanskelige følelsene og den uutholdelige situasjonen en ønsker skal endres, men ser dessverre ingen annen utvei enn å ta sitt eget liv.

Hvert år forsøker 6000 mennesker å ta sitt eget liv i Norge. Cirka 600 greier det. Tre av fire unge som tar livet sitt, er gutter. Vi vet at gutter og menn har vanskeligere for å snakke om følelser enn jenter og kvinner, og at dette i stor grad kan knyttes opp mot maskulinitetsnormen.

Nå er det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring en del av læreplanen i grunnskolen. Dette omfatter å gi elever kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse.

For barn og unge er skolen en viktig arena, der en opplever mestring og motivasjon. Skolen er likevel også en arena for et økende kroppspress, stress og prestasjonspress.

Lærerne selv oppgir at de ikke har den kompetansen som trengs for å snakke om og forebygge de utfordringene elevene opplever.

Særlig når det kommer til kroppsbilde og selvfølelse oppgir lærerne vi har snakket med, at de konkrete verktøy for å snakke med elevene. Kroppspress prioriteres derfor ofte ikke i undervisningen, selv om undersøkelser viser at lærerne føler på et ansvar når det gjelder arbeid med psykisk helse blant elever.

Samtidig ser vi at antall unge som sliter med spiseforstyrrelse har hatt en betraktelig økning de siste årene. Tall fra Sykehuset Østfold viser at sammenlignet med 2019 var det 59 prosent flere unge mennesker til behandling for en eller annen form for spiseforstyrrelse i 2021.

Mange snakker om hva en selv må gjøre for å få det bedre, og det er vel og bra. Enkeltindividet er ikke fratatt alt ansvar, men hva med når du ikke føler at noen ser deg? Når du ikke føler at noen er klare til å ta deg imot? De som faller utenfor? Hva med alle de som møter stengte dører eller får beskjed om at de ikke er syke nok?

I samtlige av regjeringens strategier for god psykisk helse, blant annet «Mestre hele livet» (2017-2020), Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024), de ulike folkehelsemeldingene og handlingsplanen for å forebygge selvmord (2020 – 2025) legges satsing på forebyggende arbeid frem som det viktigste tiltaket for å styrke unges psykiske helse.

Vi håper nå regjeringen videreutvikler arbeidet som er gjort ved å prioritere den kommende generasjonen.

I statsbudsjettet 2023 foreslås det å bevilge 15 millioner til å styrke arbeid med forebygging, tidlig oppdagelse, tidlig intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser.

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å etablere en regional koordinatorrolle hos statsforvalter, for å gi støtte og veiledning til kommuner i deres arbeid med strategisk kompetanseutvikling av helsepersonell.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til innføring av en ny ungdomsgaranti i regi av NAV.

Ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp med å komme i arbeid følges tidig og tett opp så lenge det er nødvendig. Målet er at flere skal fullføre utdanning og komme i ordinært arbeid. Arbeid hindrer utenforskap og bidrar for mange til bedre helse og mestringsfølelse. Mestring kan bidra til bedre selvfølelse og selvbilde.

Vi ønsker også satsingen på «ABC for god psykisk helse» hjertelig velkommen. I dette arbeidet håper vi at vi løfter blikket opp fra enkeltindividet.

Vi må for alvor se årsakssammenhenger på strukturnivå og arbeide systematisk for å bygge ned de negative strukturene som hindrer god psykisk helse.

Vi har ingen å miste.