På tide å ta ansvar for russefeiringen

At russefeiringen som skal være samlende og fin, kan oppleves krenkende og ekskluderende av flere, er ikke noe nytt. Vi kjenner dessverre alle til historiene. «Alle barn og unge har rett til et trygt og godt læringsmiljø» sier opplæringsloven.

HENRIKKE BUGDØ-AARSETH, Ombudet for barn og unge i Viken

Likevel ser vi hvordan de negative sidene av feiringen får lov til å utvikle seg. Det er ikke lett å gå på skolen når dette gjennomsyrer hverdagen. Vi må nå bli enige om at feiringen ikke er privat, og at de sosiale konsekvensene er skolens ansvar.

Utenforskap oppstår ikke av seg selv på grunn av feiringen, men det sosiale spillet om hvem som er inne og ute, forsterkes av en russekultur så styrt av markedskreftene at endring ikke er mulig før de med makt tar tak. Det er som at skoleårene er en evig hjemme-alene fest, og de voksne er borte. Nå er det på tide å komme hjem- ungdommen trenger hjelp, kunnskapsminister Tonje Brenna.

Vi ser at markedsaktørene tilpasser seg, og selger inn foredrag og inkluderende russeklær til skoler og ungdom, og det inviteres til inkluderende lounge på treff. De oppretter Facebook grupper for fremtidige russ der de tilbyr hjelp til å få tidenes feiring, gir rabatter og studieveiledning. Her snakker vi målrettet markedsføring mot mindreårige som tror dette må til for at feiringen og skoletiden blir bra.

Det er tid for endring nå. Å invitere russen til å finne en løsning, og inngå avtaler der de skal love å inkludere hverandre og bidra positivt i skolemiljøet, vil ikke gjøre en forskjell for fremtidig feiring.

Vi må komme i forkant av markedskreftene, og få en nasjonal innsats der kunnskapsministeren setter rammer for en felles feiring og tar tak i markedsaktørenes frie utfoldelse.

Politikere, kommuner/fylker og skoleledelse må også tilrettelegge for noe bedre. Innsatsen må rettes mot elevene på ungdomsskolen før de om noen måneder skal søke seg inn på videregående skole. For noen av de søker seg bevisst inn på de beste «russeskolene». Feiringen er målet, og grupperingene er middelet for å få innpass på den beste feiringen.

Ha med ungdom i arbeidet! De kan lage en bra feiring for alle, og vi voksne må hjelpe til. Vikens arbeid for en mer inkluderende feiring, gjøres i samarbeid med ungdom og aktører rundt dem. Denne høsten samlet vi Asker, Bærum, Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg kommune, og kloke ungdommer og russ ga følgende råd:

Ikke legg all skyld for det negative med feiringen på russen

Svekk markedskreftenes kontroll

La ungdom lage en bra feiring med rom for alle

Ha et sted der alle russ kan feire i fellesskap

Ha tett samarbeid mellom fylker, kommuner, ungdomsråd, ungdom, tidligere og nåværende russ

Ha foreldremøter med informasjon om utviklingen, og la russen fortelle ungdom om hva markedsaktører og grupperinger gjør. Det gir mulighet til å tenke nytt

Igangsett et nasjonalt arbeid med rammer og retningslinjer for å sikre et trygt skolemiljø og god feiring

Vi utfordrer deg igjen, kunnskapsminister Tonje Brenna, til å iverksette tiltak som faktisk vil gjøre en reell forskjell.