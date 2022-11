Vi vil heller ikke at det skal handle om oss

Den store skandalen er ikke aktivister som limer seg fast til et maleri, men politikere og forretningsmenn som risikerer en levelig planet for kortsiktig profitt.

ASTRID REM, sykepleier og aktivist

VG har rett: Debatten har handlet om oss og våre kontroversielle metoder. Den har ikke handlet om å stoppe oljeleting eller å forsikre en rettferdig overgang for oljearbeidere.

Norge har som mål å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåene, samtidig som de deler ut lisenser for ny olje og gass. Hykleriet er øredøvende, og langt verre enn vår bruk av olje-basert lim.

Vi blir beskyldt for å være «virkelighetsfjerne». Menneskene som, derimot, er virkelig frakoblet virkeligheten er de som ignorerer vitenskapen, og verdsetter et maleri mer enn vår kollektive fremtid.

VG sier denne handlingen viser at vi er privilegerte. Hva stinker mer av privilegier enn å skrive en svært kritisk lederartikkel om redelige, skikkelige folk som kjemper desperat for deres overlevelse?

Vi sier ikke at vi skal slutte med all olje over natten. Vi er Stopp OljeLETINGA. For fortsatt oljeleting låser oss inn i en fremtid med høye utslipp, en fremtid som er minst like skremmende som VGs forestilte verden uten olje.

Mange sier at våre metoder er kontraproduktive. Det samme ble sagt om ødeleggelsen av «The Rokeby Venus» av suffragettene.

De som kritiserer metodene våre i dag er i selskap med menn som motsatte seg disse kvinnene. Er du på rett side av historien?