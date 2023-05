Kommentar

Det hellige øyeblikket vi ikke får se

Det er lenge siden Storbritannia var verdens ledende nasjon og solen aldri gikk ned over det britiske imperiet. Men noe består. Britene er verdensmestre i å holde på tradisjoner og nedarvede ritualer.

Kortversjonen Charles III krones til konge i Storbritannia i en seremoni som viser britiske tradisjoner og ritualer

Den religiøse seremonien inneholder både offentlige og skjulte deler, som salvingen av kongen

Britene feirer kroningen med gatefester, konsert ved Windsor Castle og lysshow

Storbritannias forhold til kongehuset og kirken har endret seg siden Elizabeths kroning i 1953

Charles III må gjøre kongehuset relevant i moderne tid og pleie forholdet til 14 land i Commonwealth

62% av britene ønsker å beholde monarkiet, mens 25% ønsker et demokratisk valgt statsoverhode Vis mer

Charles den tredje blir kronet til konge i en religiøs seremoni som også inkluderer et vell av referanser til det som gjorde Britannia stort. Det er en høytid for de eldgamle ritualer. Det blir en oppvisning i monarkiets magi.

Britene blir minnet om historiens lange linjer, om det som forener dem og som skaper tilhørighet.

– Up to a point, som engelskmenn vil si. Til en viss grad.

I GODT HUMØR: Kong Charles den tredje, medlemmer av kongefamilien, den britiske statsministeren og andre gjester deltok på en lunsj i Buckingham Palace fredag.

Noen er likegyldige til spetakkelet. Andre vil avskaffe kongedømmet og innføre republikk. Men like fullt: I tre dager til ende vil nasjonen feire en ny konge. Over hele verden vil mennesker se de historiske TV-bildene fra London.

Ingen overgår britene på dette området, men alle kulturer og religioner har ritualer. Ritualer bygger fellesskap, i en familie, i en gruppe eller for en nasjon. Vi tar de i bruk når vi markerer viktige overganger i livet, enten det handler om glede eller sorg.

For det britiske monarkiets overlevelse er myter og ritualer uunnværlige.

FOR 70 ÅR SIDEN: Dronning Elizabeth den andre ble kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953.

Men noe skjer i det skjulte. En del av seremonien er ansett som så hellig at ingen får se på. Ikke TV-seerne, og heller ikke de inviterte gjestene fra inn- og utland som fyller benkeradene i Westminster Abbey.

Bak et forheng skal kong Charles den tredje salves. Som et tegn på guddommelig velsignelse blir han salvet med olje, på hender, bryst og hode.

Kroningen er en kristen seremoni, men salvingen er en tradisjon som går tilbake til gammeltestamentlig tid. I 1. Kongebok fortelles det om da presten Sadok og profeten Natan salvet kong Salomo.

I andre kongedømmer har man for lengst forlatt kroning og salving. Men britene vet å holde på tradisjonene.

Deretter blir også dronning Camilla kronet.

POPULÆRE: Prins William og prinsesse Kate ser på forberedelsene til kroningen i det sentrale London 4. mai.

– Kroningen er en anledning for fest og feiring, men det er også en høytidelig religiøs seremoni som i hovedsak har vært det samme i over 1000 år, heter det på det britiske kongefamiliens hjemmeside.

Det er en overdrivelse. Kroningsseremoniene har endret seg over tid, selv om noe har bestått.

I 900 år har seremonien funnet sted i Westminster Abbey. Siden normannernes erobring av England (1066–71) har erkebiskopen av Canterbury nesten alltid ledet seremonien når en ny konge eller dronning blir kronet og salvet.

To biskoper skal, slik tradisjonen tilsier, ledsage den nye kongen. Han skal sitte i kongestol som ble laget i 1300, slik alle hans forgjengere har gjort siden 1626. Han vil motta rikseplet og to septre to septreEt septer er en utsmykket stav som blir brukt som verdighetstegn av myndighetspersoner, særlig monarker. før kronen blir plassert på hans hode. Det er en seremoni rik på symboler og referanser til en svunnen tid.

De er hentet frem for å vise kontinuitet. At monarkiet er en fortsettelseshistorie.

PÅ STRANDEN: Charles og Camilla under et besøk i Queensland i Australia i 2018. Nå er de konge og dronning.

Men britenes forhold til både kongehus og kirke er annerledes i dag enn da Elizabeth ble kronet i 1953. Nesten 40 prosent av befolkningen i England og Wales oppgir i dag at de ikke har noen religion. Mange har ikke lenger noe forhold til kristen lære eller tradisjoner.

Oppslutningen om kongehuset faller også, selv om et flertall fortsatt vil beholde institusjonen. I en meningsmåling fra YouGov svarer 62 prosent at monarkiet bør bestå. 25 prosent i stedet ønsker et demokratisk valgt statsoverhode. Det er verdt å merke seg at blant de yngre, mellom 18 og 24 år, er det flere som vil avskaffe monarkiet enn som vil beholde det.

Utfordringen for Kong Charles den tredje blir å forandre for å bevare, slik den britiske konservative tenker og statsmann, Edmund Burke, formulerte det på 1700-tallet.

Nå er arbeidet med modernisering blitt overlatt til en 74 år gammel mann.

HISTORISK: Westminster Abbey i London, der britiske monarker blir kronet.

Han vil bli en annerledes monark enn sin mor, dronning Elizabeth den andre, som døde ifjor. På sitt vis må han forsøke å gjøre kongehuset relevant i en ny tid. Hans oppriktige og langvarige engasjement for miljø og bærekraft er i alle fall i tiden.

Charles den tredje er ikke bare konge for Storbritannia, men også for 14 av landene i Commonwealth. Dette er noen av landene i et fellesskap av nasjoner som engang utgjorde det britiske riket. Han må pleie forholdet godt om det skal bestå.

Utgangspunktet for Charles er brukbart. Seks av ti briter har et fordelaktig syn på den nye kongen. Syv av ti har et positivt inntrykk av prins William, som er nummer én i arverekkefølgen.

De er uansett langt mer populære enn landets ledende politikere, statsminister Rishi Sunak og opposisjonsleder Keir Starmer.

FESTKLEDD: Tilhengere av kongehuset samler seg foran Buckingham Palace dagen før kroningen.

Det er økonomiske krisetider i landet. Fattigdommen øker. En million barn er avhengig av forsyninger fra landets matsentraler.

Hvordan kan Storbritannia, i en slik situasjon, ta seg råd til en langhelg med kostbare arrangementer? Det samme spørsmål kunne man ha stilt i etterkrigstidens London, da Elisabeth ble kronet.

Men feires skal det. Når den formelle seremonien er over blir det gatefester i byer over hele landet. Det blir konsert ved Windsor Castle og lysshow landet rundt. På mandag har britene fått en ekstraordinær fridag.

I dag skrives det historie i London. Kroningen av en monark er noe de fleste briter bare opplever én gang i livet. Det er 70 år siden sist.