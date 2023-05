Kommentar

MDG + Høyre = litt sant?

PARTNERBYTTE? Gitt omstendigheten kan MDG, her ved nestleder Lan Marie Berg, kunne fristes av Høyres Eirik Lae Solberg, og dermed svikte dagens partner, Aps Raymond Johansen.

Arbeiderpartiet går rett til bunns i Oslo, mens Høyre, Venstre og MDG samles under EU-flagget. Ser vi konturene av en fremtidig blågrønn allianse i norsk politikk?

Nei, iallfall ikke ennå. Til det er Miljøpartiet De Grønne for befestet på venstresiden, til tross for partiets selvforståelse om blokkuavhengighet.

I Oslo, der Ap går kraftig tilbake på en ny meningsmåling, går MDG til valg på et fortsatt rødgrønt styre med Raymond Johansen til rors.

Men med MDGs overveldende ja til EU-vedtak på partiets landsmøte sist helg, ser vi likevel konturene av en mulig allianse mellom de tre eneste uttalt ja til EU-partiene i norsk politikk.

I motsetning til venstresiden, som står urokkelig på sin motstand mot at Norge bør gå inn i EU sammen med våre naboland, er det atskillig mer internasjonal begeistring i det politiske landskapet vi kan kalle sentrum-høyre.

Noen vil nok betakke seg for å inkludere MDG i en slik «blokk». Men partiets vending i EU-spørsmålet viser at MDG, til liks med sine partisøstre nedover i Europa, ikke minst i Tyskland, at de har en pragmatisk åre i seg. Noe som kan åpne for samarbeid på begge sidene av høyre-venstre-aksen.

Når selv Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har vært et gjennomsolid internasjonalistisk parti, virker å ha slått seg helt til ro med at Norge skal forbli et utenforland, så kan viljen hos MDG til å samarbeide til venstre bli svekket.

Iallfall når det drar seg til i spillet om reell politisk innflytelse.

PÅ VEI UT? Raymond Johansen og Ap går på en saftig karamell i fersk måling. Hva gjør MDG om det rødgrønne flertallet ryker?

Et ja til norsk medlemskap i EU er ingen liten sak. Det kommer som en erkjennelse av at Norge hører hjemme i den liberaldemokratiske familien i Europa – i et forpliktende samarbeid som også krever ting av oss, ikke bare av dem vi skal samarbeide med.

Eller som partileder Arild Hermstad formulerte det i sin landsmøtetale: «MDG vil aldri gi etter for den populistiske bølgen som har ridd Norge som en mare – og som sier at løsningene på strømkrise, matkrise, og fattigdomskrise er at vi samarbeider mindre med våre nærmeste naboland.»

I dette viktige spørsmålet, både realpolitisk og det vi kan kalle erkjennelsespolitisk, har MDG sine nærmeste i Venstre og, ikke minst, Høyre. I sin landsmøtetale gikk Høyre-leder Erna Solberg overraskende EU-friskt til verks: «Det er EU-flagget – symbolet på frihet, demokrati og håp for nye generasjoner.»

I dag samarbeider MDG i all hovedsak til venstre i kommuner og fylkeskommuner, men det er også unntak, slik det alltid er i den praktiske lokalpolitikken.

Hvis valget til høsten blir så jevnt som det kanskje kan tyde på, kan MDG få atskillig innflytelse hvis de gjør en realitet av blokkuavhengigheten sin.

For slik landskapet nå er, kan MDG oppnå atskillig vippemakt. MDG står for mye rart, og utgjør sin egen fløy, både i den radikale klimapolitikken, men kanskje særlig i verdipolitisk forstand.

Men siden høyre-venstre-aksen først og fremst er en økonomisk-politisk akse, er MDG de facto et reelt sentrumsparti. For eksempel i spørsmålet om privatisering er MDG mer pragmatiske enn partiene på venstresiden.

FØRST INN, SÅ UT? – MDG-leder og nyslått EU-entusiast Arild Hermstad er på vei inn i Raymond Johansens Ap/SV/MDG-byråd, men vil han stå last og brast med sjefen hvis flertallet ryker?

Det kan åpne for posisjoner og taburetter, ikke minst i den politisk uoversiktlige hovedstaden. Mister de rødgrønne partiene flertallet i bystyret, kan det fort oppstå en situasjon der koalisjonene er i spill.

For selv om Høyre gjør det historisk godt på Oslo-gallupene, er Frp ditto kriserammet og dessuten rystet av en ny skandale. Heller ikke impuls-politikerne i Folkets Parti (tidligere Bompengelisten) er spesielt attraktive alliansepartnere for Oslo Høyre.

Det kan føre til at Høyre, som etter åtte år i opposisjon svært gjerne vil gjeninnta byrådskontorene, vil beile ekstra overfor et MDG som etter landsmøtet markerer større avstand til «nasjonal-venstre» i SV og Rødt, og som i likhet med mange velgere ikke ser den helt store forskjellen på Ap og Høyre.

Kanskje ser vi en blågrønn sentrumsallianse tre frem, der MDG får gjennomslag for noen av sine merkesaker sammen med et liberalt Høyre og et Venstre som i klimapolitikken ligger tettest opp mot MDG – mot at politikken dreies noen knepp i blå retning. Ikke minst i spørsmålet om private aktører i velferden.

Heller ikke Aps omsvermede, men neglisjerte «lillavelgere», er avvisende til en ikke-ideologisk tilnærming i velferdspolitikken, verken i eldreomsorgen eller i barnehagesektoren.

Skal MDGs blokkuavhengige posisjon bli noe mer enn en påstand, må partiet bevise at det ikke er limt til venstresiden, slik vi har sett i Oslo de siste åtte årene.

Og hvis Høyre får ferten av byrådsmakt gjennom sentrum, kan det internasjonalistiske fellesskapet være noe å bygge samarbeidet på.

Og imens toer det en gang så toneangivende Europa-partiet Ap sine europeiske arbeidsnever, og tviholder på samarbeidet med partiene som alle vil si opp EØS-avtalen og mener EU er «høyrepolitikk i praksis».

Det vil si det samme EU som venstresidens søsterpartier nedover på kontinentet er varme forsvarere av.

Så er MDG + Høyre = litt sant? Nei, ikke ennå.

Men det kan fort bli det. Med EU-flagget som fellessymbol.