VERDIEN AV ARBEID: NHO-direktør Kristin Skogen Lund under årskonferansen i Oslo Spektrum. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den norske modellen

leder

Publisert: 10.01.18 05:15

Det er noe rørende ved at statsministeren og partene i arbeidslivet entrer scenen og er enige om det aller viktigste.

Og slik var det i går under NHOs årskonferanse, hvor temaet var å få opp yrkesdeltagelsen. – Verdien av arbeid er velferd, sa Erna Solberg fra scenen. Og det er noe i det. Når vi jobber og står på, er det ikke for at noen få rike skal bli enda rikere. Tvert om, det handler om betale for helsetjenester, skoler, barnehager og velferd for alle.

Men hvordan skal vi finansiere dette i fremtiden? Inntektene fra oljen vil skrumpe inn. Samtidig får vi flere eldre og færre i jobb til å betale for velferden.

Erna Solberg viste med enkle tall at det slett ikke er håpløst. Om vi i tiårene fremover øker antallet timeverk per innbygger i Norge med 13 prosent, tetter vi faktisk hele finansieringsgapet. Så er det kanskje ikke realistisk at folk som stadig blir rikere, vil jobbe enda mer. Folk tar tvert om økt velstand ut i mer fritid. Men her finnes mange underkategorier med stort forbedringspotensial. En gullgruve er kvinnene: Om kvinner i yrkesaktiv alder begynner å jobbe like mye som menn, vil en stor del av utgiftene være dekket inn.

Men det kan ikke skje ved at det offentlige oppretter arbeidsplasser. NHOs president Arvid Moss snakket i sin tale om en ny handlingsregel: To tredeler av arbeidsplassene skal være i privat sektor. Og det er vi helt enig i. En tredjedel arbeider i offentlig sektor. Det tallet bør ikke bli særlig høyere.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen på sin side pekte på at vi har tapt mer enn to statsbudsjett de siste årene på at altfor mange faller utenfor arbeidslivet. Han inviterte til et samarbeid om et kompetanseløft. – Det som bør bekymre oss aller mest er kompetanseutenforskapet, sa NHOs direktør Kristin Skogen Lund, som dermed understreket enigheten mellom partene.

Det går an å bekymre seg for at digitalisering og automatisering tar jobbene. Eller man kan se etter løsninger i teknologien. Historien har vist av vi har klart å skape nye jobber ved store teknologiske sprang. Det kan vi klare igjen. Men da må folk få kompetanse, slik at de kan stå i jobb selv om oppgavene endres. Målet er at vi fortsatt skal ha en universell velferdsstat som tar vare på alle.