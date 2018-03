Valgkamp på russisk

HAR BESTEMT SEG: En mann i Moskva pynter balkongen sin før presidentvalget 18. mars Foto: AFP

Vladimir Putins propagandasjef, den norsktalende Dmitrij Kiseljov, ga søndag kveld russerne klar beskjed om hvordan valgkampen skal foregå i sitt ukentlige TV-program på den Kreml-kontrollerte kanalen Rossija.

Det er snaut tre uker til presidentvalget, og Vladimir Putin vil selvfølgelig bli gjenvalgt med klar margin.

Fram mot valget er det ingen valgkamp som vi kjenner det. Det er ingen debatt mellom de åtte kandidatene, og ingen utspørring eller kritiske spørsmål til den sittende presidenten.

Kiseljov fortalte i programmet sitt søndag kveld at Putin ikke deltar i valgdebatter fordi han ikke har tid. Han skal jo styre landet.

Og fordi politikken hans allerede er kjent for alle. Og fordi han har omtrent fire ganger så stor oppslutning som alle de andre kandidatene til sammen.

Propagandasjefen la forresten også til at Putin etter loven ikke trenger å stille i debatter. Så da vet vi det …

Ellers kan vi meddele at norske fjorder er blitt en del av førvalgsdebatten (det er som sagt ingen valgkamp), sammen med en russisk mangemilliardær, en hviterussisk eskortepike og en russisk visestatsminister. Alt presentert av ham som trolig kunne ha blitt nummer to i presidentvalget om han hadde fått lov til å stille – Aleksej Navalnyj.

Bloggeren og korrupsjonsjegeren elsker å avsløre makten, og det er han som har fortalt russerne om en helt spesiell tur med luksusyacht, som brakte oligarken Oleg Deripaska, visestatsminister Sergej Prikhodko og – ikke minst – eskortepiken Nastja Rybka, som egentlig heter Anastasija Vasukevitsj, til Molde og andre vakre steder langs Norskekysten i august 2016.

Hvis du går inn på instagram-kontoen til Rybka, kan du se bilder fra turen.

I de aller fleste land i verden hadde det selvfølgelig blitt trøbbel for det sittende styret om en visestatsminister hadde blitt avslørt på luksustur med en oligark – og attpåtil med eskortepiker om bord.

Og selv i Russland har det faktisk vakt en viss oppmerksomhet, men uten at vi har sett noen stille krav om at visestatsministeren eller regjeringen eller andre må gå.

Nastja Rybka er en dame som har skjønt at all PR er god PR og som bruker saken for den alt den er verdt. Den rasende mangemilliardæren har gått til sak mot henne, og ikke minst har myndighetene gått til angrep på Aleksej Navalnyj, fordi han har fortalt historien. Men videoen der han presenterer saken, har blitt sett mer enn seks millioner ganger og finnes fortsatt på YouTube (med engelske subtitler).

Om saken tross alt kan få en effekt? Tja, selv om #metoo synes veldig fjernt, så kan vi håpe at det tross alt blir en debatt blant russere flest om hva slags politikere de vil skal styre landet deres.