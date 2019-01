Om liv og lære

BRED GJENG: – Alle landets quiz-arrangører høsten 2019 får en enkel jobb. De kan spørre om navnet på regjeringens 22 ministere, skriver kronikkforfatteren. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Siden den første Solberg-regjeringen er antall statsråder økt fra 18 til 22, opp 22 prosent. Samlet har de økt oljepengebruken 37 prosent. Alt har svulmet opp.

SVEIN HARALD ØYGARD, samfunnsøkonom

I 1996 tiltrådte regjeringen Jagland. Han ville etablere en visjon for Norge. Han ville bygge «Det norske hus». Til å lede dette arbeidet etablerte han et superdepartment.

Det var en vakker tanke. Men, alle oss med erfaring fra arbeidet i et departement så en krise komme. Som oftest blir effekten av slike departement skuffende. Først brukes noen måneder til å avklare roller og ansvar. Departementene som må avgi oppgaver kjemper imot. Etablerte arbeidsprosesser og arbeidsmønster brytes opp. Prosjekter som allerede er i gang må omgjøres. De tunge operative departementene, blant annet Utenriksdepartementet og Finansdepartementet , vil kjempe for å beholde kontroll. Departementene med spesifikk ansvar, som justis, helse og forsvar, vil ikke avgi styringsrett så lenge de fortsatt bærer ansvaret. Så, hva blir svaret, jo «koordineringsutvalg» og komiteer, statssekretærutvalg og staber.

Den nye statsrådens første gjøremål vil typisk være å holde dialogmøter, etablere sitt egen utvalg og starte arbeidet med en stortingsmelding. Slik går det første året. Istedenfor å gjennomføre det åpenbare igangsettes det ufruktbare.

Oppsplittet ansvar mellom et knapt dusin departement, justis-, forsvar-, utenriks- og administrasjonsdepartementet har vært et hovedproblem for vår beredskap. Nå etableres enda en mulighet for ansvarsvegring og konflikt. Antall grensesnitt økes fra seks til ti.

Arbeidet med å digitalisering er viktig. Innen helse er det en utfordring at alle fire helseregioner driver sin egen IT-utvikling, alle gjennom egne IT-foretak. Sammen har de også etablert et foretak, Nasjonal IKT. Helsedirektoratet har en digitaliseringsavdeling. Parallelt er det et e-helsedirektorat. Innen staten har skatteetaten, NAV, forsvaret og politiet store IT-enheter.

Alle har egne planer og prioriteter. Det de minst trenger er et departement som skal sette retning uten å bære ansvar, hverken for enhetenes drift eller deres budsjetter. Næringsdepartementet sitter på viktige virkemidler for næringslivet, kunnskapsdepartementet styrer utdanning og forskning og kommunaldepartementet jobber med kommunenes digitalisering. Når det alt er for mange kokker på kjøkkenet er en kokk til sjelden det rette svaret.

I tillegg har vi eldreministeren, som kom på plass ved forrige regjeringsutvidelse. Men, den rollen er det jo lett å glemme. Eldreministeren har jo, ganske riktig, jobbet med sin eldremelding, «Leve hele Livet».

Siden den første Solberg-regjeringen er antall statsråder økt fra 18 til 22, opp 22 prosent. Samlet har de økt oljepengebruken 37 prosent. Alt har svulmet opp. Hver statsråd vil be om særlige satsinger, på godt norsk mer penger.

Finnmark og Troms slås sammen med tvang. Fylkene rundt Oslofjorden slås sammen til mastodonten Viken. Alle regjeringens reformer ender med sammenslåinger og sentralisering, f.eks. politireformen og kommuereformen. Regjeringen mener store, robuste enheter er viktig. Selv smuldrer statsministeren regjeringen opp i de minste bestanddeler og mener det gir effektivitet.

Alle landets quiz-arrangører høsten 2019 får en enkel jobb. De kan spørre om navnet på regjeringens 22 ministre.