Det var Erna som trakk i trådene

Hadde det ikke vært for statsministeren, ville Knut Arild Hareide vunnet striden i sitt eget parti.

På et hemmelig krisemøte hos Erna Solberg på Statsministerens kontor på kvelden den 11. oktober møtte hele topplaget i Høyre sammen med KrFs to nestledere Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad .

Alle ønsket å ta KrF i blå retning og inn i en ny flertallsregjering. Ved å samarbeide kunne de knuse partileder Knut Arild Hareides plan om å danne regjering sammen med Jonas Gahr Støre.

Ifølge VGs kilder åpnet Erna på møtet opp for endringer i abortloven. Og etter dette begynte Ropstad å snakke om mulige blåblå endringer i paragraf 2c, tvillingabort og bioteknologiloven.

Det mest interessante med VGs avsløring er ikke at blå og rød side i KrF brukte alle sine våpen for å vinne kampen om partiets retningsvalg.

Det er ikke forbudt i slike strider. Det er heller påbudt.

Det grisete med avsløringen er hvordan Erna Solberg trakk i trådene i KrFs interne sak. Erna er som kjent ikke medlem av KrF. Og offisielt tok hun på seg glorien og sa hun selvsagt ikke la seg opp i KrFs private anliggender.

Særlig.

Og det var ikke bare litt, heller. I kulissene satte en desperat Solberg-regjering krisestab og analyserte seg frem til at de måtte bruke det sterkeste våpenet de hadde. De bestemte seg for å trykke på atomknappen.

Abort.

Det er som å bruke «Little Boy» og «Fat Man». Ingen blå KrF-er klarer å stå imot fisjonen.

Problemet var, som Erna visste, at det ikke var aktuelt å endre abortloven i den retningen.

Men hun mente det. Og dette var bløffen som måtte til.

Og Kjell Ingolf Ropstad var selvsagt villig til å tro på den. Ropstad innledet ifølge VGs kilder et samarbeid med Høyre om en detaljert mediestrategi for å utmanøvrere Støre med abortsaken.

Det er ganske rått. Men i denne striden har vi sett stedfortrederkrig på begge sider.

Ifølge VGs kilder blottla Ropstad på møtet overfor hele Høyres partiledelse dramaet i eget parti. Han fortalte at Hareide ville gå av om han tapte og at han selv og Bollestad da ville lede regjeringsforhandlingene.

Ropstads støttespillere vil si det måtte til. Hans motstandere kaller det et klart mytteri. Og i dragsuget kan Ropstad fort ende med å gå glipp av partilederjobben.

At rød side i KrF er sur på ham, er lett å forstå.

Alle trenger noen å skylde på. Å snu det granskende blikket mot seg selv er slitsomt.

Men kanskje var det også litt slik?

Det er ingen tvil om at maktkampen har vært rå på begge sider. Å nå se på Ropstads løse setninger om å støtte Hareide som en garanti, det er enten naivt eller en etterrasjonalisering.

Det var ikke hemmelig at Ropstad var på høyresiden i partiet. Og Hareide hadde sagt at han ville gå av om han tapte. I et slikt spill må man ta høyde for at man faktisk kan tape.

Og midt i stridens hete viste det seg at venstresiden i KrF ikke hadde kontroll på regelverk og valg av delegater. Og hvor ble det av kjøttbeinene fra Ap?

For hva var det egentlig Støre og Knut Arild Hareide snakket om i sine hemmelige samtaler i forkant av retningsvalget?

Interreligiøs dialog? Fred i Midtøsten? Finansieringskrisen i FN?

Det var Erna og hennes folk som ga blå side i KrF delegatene de trengte for å få flertallet sitt. Dette gjorde den blåblå regjeringen i frykt for å bli kastet.

De var tatt på sengen, men ville ikke sitte stille å se på makten smuldre. I en utspekulert og nøye planlagt kampanje lykkes de i å beholde makten. Alle som med stort personlig engasjement på nytt har gått inn i abortsaken kan med rette være opprørt.

Men slik er politikk.

Slik var det da Jens og Jagland kjempet om ledervervet i Ap. Og da Gro ble leder mot Nordli og Steens vilje. Carl I. Hagens utrenskninger av rasister og liberalister i eget parti, hadde samme type persondramatikk. Og det lå politiske lik igjen etter storkampen i Venstre og den mellom Kåre Kristiansen og Kjell Magne Bondevik om retningsvalget i KrF.

Det er vanskelig å se tilbake og si at den beste ikke vant.

Det er slikt som skiller statsministerkandidater fra evige toere.

Rød side i KrF tapte. Det sier de er sveket.

Men det de er mest lei seg for er nok at de ikke var like rå som de blå.

For selv gamle søndagsskoleelever vet at norsk politikk ikke er for nykonfirmanter.