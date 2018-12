HETSES: Statsminister Erna Solberg utsettes for helt usaklig kritikk og hets på Facebook. Foto: Fredrik Solstad / VG

De ødeleggende konspirasjonsteoriene

2018-12-05

Erna Solbergs Facebook-vegg oversvømmes av hets og trusler.

Publisert: 05.12.18 04:08

Under fullt navn kommer folk med trusler og skriver ting som at Erna Solberg må ha mistet vettet og svikter folket. Årsaken til sinnet er at regjeringen støtter FN plattformen om migrasjon som skal klappes igjennom i Marokko 10. desember.

Innvandringskritiske stemmer over hele Europa har mobilisert mot plattformen med forvridde og feilaktige påstander. Det meste som står i plattformen omhandler ikke Norge eller Vesten, men migrasjon mellom land lenger sør. For her det mye å fikse. Norge på sin side har for lengst har oppfylt det meste som står i dette dokumentet.

Polariseringen fører til at folk går i skyttergravene. Konspirasjonsteoriene skygger over for en kritisk debatt vi burde hatt om denne plattformen. For alt er ikke like bra i et dokument der nesten 200 land har blitt enige.

For eksempel er punktet om at stater skal slutte å støtte rasistisk media og «bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål» noe regjeringen bør presisere under møtet i Marokko. Punktet er særlig rettet mot statseide medier i udemokratiske land, der pressen brukes til regelrett forfølgelse. Men i Norge har vi pressefrihet, en egen diskrimineringslov og pressens egne organer som tar seg av slike spørsmål. Media skal selvsagt ikke læres opp eller instrueres av myndighetene.

Når slike spørsmål er avklart har Norge mer å tjene på å støtte plattformen enn å ta avstand fra den. Norge og Vesten har lykkes i å få inn formuleringer i plattformen om landenes plikt til å utstede pass og samarbeide med egne borgere. I dag er dette et hull i internasjonal rett. Det står ikke noe sted at man har en plikt til å ta imot sine egne borgere som ikke ønsker å reise tilbake. Nå får vi et slikt punkt. Det er et sted å begynne. Målet må på sikt være å gjøre dette punktet juridisk forpliktende internasjonalt.

Så vil nok mange migrantland overse plattformen eller bruke den til å presse Vesten på andre områder. Da må Norge stå opp for egne interesser. Uansett trenger vi en arena for å snakke med land som nekter å utstede pass og som nekter å ta imot sine borgere. Dette er en slik arena. Og det er ikke noen fordel for Norge å ha disse landene på tomannshånd.