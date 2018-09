OPPFORDRER FOLK TIL Å SI FRA: Skattedirektør Hans Christian Holte sammen med finansminister Siv Jensen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Pengene ut av paradis

Nordmenn som sniker seg unna skatt ved å gjemme formuene i utlandet, får det stadig vanskeligere. Det er bra. Men mye arbeid gjenstår.

Hvert år går det norske fellesskapet glipp av store verdier fordi enkeltpersoner og firma skjuler inntekter og formuer i skatteparadis. Ifølge Tax Justice Network Norge er ti prosent av de finansielle formuene til europeere gjemt unna i skatteparadis, samt rundt 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper.

Etter finanskrisen har det derimot skjedd en del. Krisen for ti år siden ga fart på et internasjonalt samarbeid for å stagge skattetriksingen. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) har blant annet fått fart på automatisk utveksling av bankinformasjon mellom land i systemet Common Reporting Standard (CRS).

Takket være denne informasjonsutvekslingen fikk Skatteetaten i fjor opplysninger om 115 000 kontoer og et samlet samlet beløp på over 150 milliarder kroner tilhørende personer og selskaper som er skattepliktig i Norge, ifølge NTB.

Nå var rett nok mye av verdiene allerede innrapportert. Og mer vil bli rapportert inn fremover, siden dette grenseoverskridende samarbeidet gjør det mer risikabelt å snike unna penger.

Innvendingene mot innsats mot skatteparadiser har vært at skatteparadisene ikke vil samarbeide. Et annet problem er at formuene kan flyttes til land som er enda verre.

Og fortsatt unndras alt for mye penger. Likevel er det gledelig at over 100 land nå utveksler bankinformasjon i CRS-systemet. En rekke land har altså blitt med. Og på dette området kommer vi ikke langt uten internasjonalt samarbeid.

Samtidig skal ikke Norge sitte stille og vente på internasjonale løsninger. Norge er i flere år rangert som dårligst i Norden på finansiell åpenhet. Scheel-utvalget konkluderte med at nasjonale grep trengs, og kom med flere forslag som kan hentes frem fra skuffen.

Næringsliv og enkeltpersoner som benytter seg av skattefinansiert infrastruktur og nyter godt av et effektivt byråkrati, kan ikke forvente at noen andre alltid skal betale. Alle må delta i spleiselaget for at dette skal gå rundt. Vanlige folk skal ikke sitte igjen med regningen.