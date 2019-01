– Erna, det er ditt ansvar som regjeringssjef, å sørge for at også Venstre i regjering følger opp Stortingets soleklare vedtak, skriver Anders Kiær (t.h.). Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Debatt

Rovdyrregjeringen

Det er med stor skuffelse at jeg som distriktsrepresentant og sentralstyremedlem for Høyre opplever at denne regjeringen overkjører Stortingets klare forlik og vedtak når det gjelder rovdyr.

ANDERS KIÆR, nestleder i Trøndelag Høyre og sentralstyremedlem i Høyre

Ved utallige anledninger har vi som representerer distrikts-Høyre advart mot ikke å følge opp rovviltforlikene i Stortinget. Det er direkte provoserende når man stadig skal ha omkamper på dette området. Advarsel ble også gitt mot å gi KLD til Venstre og Elvestuen, da Venstre ikke var med på forlikene i Stortinget.

Vi vet godt at en statsråd har relativt stort spillerom, men, Erna, det er ditt ansvar som regjeringssjef, å sørge for at også Venstre i regjering følger opp Stortingets soleklare vedtak. Statsrådens opptreden, manglende handlinger og manglende empati for dem som lider under rovdyr, gjør ikke saken bedre.

Jeg har over lang tid vært klar på hvilke skader dagens rovdyrpolitikk påfører den enkelte næringsutøver, lokalmiljøer og distriktene spesielt. Det burde ikke være ukjent for deg, Erna, at jeg mener Høyre taper og vil tape i distriktene hvis man fortsetter å neglisjere eiendomsrett, enkeltmenneskers levevilkår og distrikt – helt i strid med Høyres prinsipprogram og program for denne stortingsperioden.

I tillegg ser vi gjennom ordføreraksjonen at store deler av distrikts-Norge, uavhengig av partitilhørighet, ikke finner seg i den politikken som føres.

De klare signalene jeg nå får, er at det ikke bare er Elvestuen som er problemet, men at du, Erna, nå oppfattes å stå på linje med klima- og miljøministeren og deler hans syn og holdninger i rovdyrsaken.

Dette har du nå muligheten til å avkrefte ved å stramme inn tøylene i KLD – alt annet vil bli oppfattet som en støtte til en mer rovdyrvennlig politikk enn det Stortinget har vedtatt – med de konsekvenser det vil få når vi nå står foran et kommune- og fylkestingsvalg.

Jeg har liten tro på at det er mange velgere i Høyre som velger partiet vårt hovedsakelig fordi vi har en rovdyrvennlig politikk. Er rovdyr det viktigste, velger de heller originalen som SV, MDG eller Venstre.

Derimot er det mange i distriktene som har stemt eller kan tenke seg å stemme Høyre, hvor rovdyrpolitikken vil være med å avgjøre hvor stemmen til slutt havner.

Jeg har så langt valgt å rette mitt engasjement på rovdyrsiden som representant for Trøndelag Høyre internt gjennom partiet og sentralstyret, men ser at jeg dessverre får lite gjennomslag hos deg, Erna.

Jeg ville helst sett at du og Høyre sentralt hadde hatt større forståelse, og ikke minst vilje til å føre en rovdyrpolitikken i tråd med Stortingets vedtak. Jeg synes det er leit at jeg må gå ut offentlig mot min egen partileder og statsminister. For landet er du en god statsminister – på rovdyrområdet svikter du.