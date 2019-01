REFSER ERNA: – Statsministeren & co har ikke peiling på hva det vil si å være fattig i Norge, skriver Kim Straumnes. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det handler om mennesker!

Vi har i 2018 en underklasse i dette landet. Det er svært få som snakker om den, men den finnes.

KIM STRAUMSNES, selger og bekymret samfunnsborger

Det handler om mennesker, ikke om milliarder sa Erna for ti år siden. Jeg kunne ikke vært mer enig med henne om det. Vi har i 2018 en underklasse i dette landet. Det er svært få som snakker om den, men den finnes.

Dette er mennesker som ikke har mulighet til å være med på den samme festen som oss andre. Når KrF sitter og forhandler med de tre andre regjeringspartiene om en felles regjeringsplattform, sitter jeg dessverre med en sterk følelse av at den ikke kommer til å resultere i et løft for de aller svakeste i Norge.

Solberg-regjeringen har ikke akkurat vært blyg for å gjøre livet vanskelig for dem som har det ille fra før. Usosiale kutt i arbeidsledighetstrygd, og i uføretrygden har rammet mennesker som ikke har en krone å miste.

I fjor kom det fram at advokater protesterte på den nye praksisen rundt arbeidsavklaringspenger som rammer de svakeste av de svake på en hjerteløs måte. Mange av dem har mistet avklaringspengene sine, og står i fare for å måtte selge hus og hjem for å klare seg fremover.

Erna & co har ikke peiling på hva det vil si å være fattig i Norge. De sitter selv i gyldne gullbur, med betalte stortingsleiligheter som de ikke betaler husleie eller fordelsskatt på, i tillegg har de gratis telefon. Sitter man i regjering har man i tillegg gratis biltjeneste.

Fjorårets avsløring om at stortingspolitikerne belastet skattebetalerne med millioner av kroner på ulike velferdsordninger som betalte turer til London, eller private bursdagsselskaper hvor staten har dekket både reise og opphold i tillegg til presang til høyt gasjerte stortingspolitikere sier litt om gangsynet til beslutningstakerne våre. De ruller seg i skattekroner til dem som har mye fra før, mens de kniper igjen til de som ikke har en krone å miste.

Så ja, det handler om mennesker Erna. Mennesker som har det vanskelig i dette landet, og som du har gjort livet vanskeligere for. Hva har du tenkt til å gjøre for alle dem som har blitt rammet av dine usosiale kutt, og som nå sliter enda mer enn de gjorde før? Hva har du tenkt til å gjøre for stoppe forskjellene i samfunnet som bare har blitt større og større under din regjeringstid?

Jeg venter i spenning, men er ikke annet enn dypt pessimistisk.