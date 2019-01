KUTTER NED PÅ GODENE: Flere storbyer innfører lav bombengesats for elbilene i år. Foto: Henning Carr Ekroll / VG

Leder

Elbil-godene kan ikke vare evig

Det er hyggelig at Norge får skryt som elbil-land nummer én. Men subisdiene må kuttes når folk flest kjører elbil.

Norge har fått mye oppmerksomhet som el-bil-land de siste dagene. Internasjonale nyhetsbyråer har meldt at 30 prosent av nybilsalget vårt er el-biler. Her er Norge best i verden. Politikken vår har altså virket.

Samtidig kunne VG denne uken melde at vår el-bilfremtid blir noe mindre fordelaktig. Etter å ha kjørt gratis i bomringen, fått gratis ferge, parkering og null moms og engangsavgift, står noen av fordelene for fall i flere norske byer.

For eksempel i Bergen, som er først ute, og hvor andelen av elbiler som passerte bomringene var på over 20 prosent i november. Dermed er grensen som politikerne har satt nådd, og folk med elbil må begynne å betale litt bompenger. Fortsatt er bompengesatsen lav. Og det er antakelig godt nok.

Valget bør tas av lokale politikere som har satt seg konkrete mål som nå er nådd. Det samme gjelder også fergene og gratis parkering. Når lokale myndigheter setter målene og finansierer tiltakene, er det også klokt at de med lokalkunnskapen tar beslutningene. Om man for eksempel ønsker å få ned biltrafikken inn til sentrumskjernen i en by, blir det umulig å nå det målet om elbil-andelen er høy og man samtidig pålegges å la bilene passere og parkere gratis. Noe handlefrihet må kommunene ha.

Fortsatt stimulerer vi til økt elbilsalg med rundhåndede goder. Nasjonalt er politikerne uenig om hvor lenge elbileierne skal slippe merverdiavgift og engangsavgift. Opposisjonen (minus Sp) mener dette bør fortsette til etter 2021, mens Høyre og Senterpartiet ikke vil love noe nå.

Og det gjør de rett i. For nasjonalt gjelder det samme som lokalt, at når de målene vi har satt oss er nådd, og elbilinfrastrukturen er så godt utbygget at det ikke noe problem å velge elbil, så bør fordelenes kuttes.

Elbilene går på grønt drivstoff, men de trenger også plass på veiene, sliter asfalt, lager kø og krever ny infrastruktur. Det må vi skattebetalerne betale for på den ene eller andre måten. Om storparten av bilene etter hvert blir elbiler, er det svært gledelig. Men da sier det seg selv at elbileierne også må være med på spleiselaget.