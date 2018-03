Grepet ingen helt vet hva er

19.03.18

STORTINGET (VG) Kristelig Folkeparti krever at statsministeren «tar grep» for å unngå mistillit mot Listhaug og en mulig regjeringskrise. Det er vanskelig å forstå hva KrF mener med det.

Etter det dramatiske møtet i KrFs landsstyre er det klart at et flertall på Stortinget ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Men det er helt uklart hva slags konsekvenser det innebærer. Hvis ikke KrF er villige til å sette hardt mot hardt, er det ikke sikkert det får noen konsekvenser i det hele tatt. I så fall blir Hareide musen som brølte. Igjen.

Normalt sett er en statsråd ferdig hvis Stortinget ikke har tillit. En som sitter i regjering kan ikke skikke seg slik at hun glipper på den grunnleggende kontrakten mellom de folkevalgte og de som sitter i Kongens råd. Den tilliten er grunnleggende i parlamentarismen. Erna Solberg leder en mindretallsregjering, og må ha denne tilliten på plass.

Alle statsråder i hennes regjering klarer denne oppgaven, bortsett fra Sylvi Listhaug. Mange statsministre ville ment at det var nok til å bli byttet ut. Men Solberg og Høyre ser så langt ut til å mene at det ikke er grunnlag for mistillit, og truer med å legge hele regjeringens skjebne i potten. En for alle, alle for en. Et ordspråk som i begrenset grad har preget Listhaugs statsrådskarriere, men som nå kan redde henne.

«Kan» er nøkkelordet her. For KrF lar det skinne gjennom at de må ha noe for å unngå at mistilliten de har vedtatt i landsstyret blir til et stortingsvedtak som feller regjeringen. Det er bare ikke så lett å forstå hva de krever.

Hareide brukte begrepet «ta grep». Det kan bety at han ber Solberg om å fjerne Listhaug fra justisministerposten. Enten ved å gi henne en annen posisjon i regjeringen, eller sende henne tilbake til Stortinget. Så langt er det lite som tyder på at Høyre og Frp er villige til det. Riktignok har ikke Erna Solberg sagt noe offentlig om hvordan hun vil møte et eventuelt mistillitsforslag, men hun har latt det sive ut at hun vil svare med et såkalt kabinettsspørsmål. Solberg og Høyre kjenner KrF, og vet at det vil være særdeles vanskelig for partiet å hive henne.

Men det å legge seg selv i potten for å redde Listhaug er ikke noe «grep». Det forandrer ikke på faktumet at Norge har en justisminister som Stortinget ikke har tillit til. Det kan kanskje redde regjeringen fra et mistillitsforslag som betyr slutten, men det løser lite annet. Og hvor er grepet? Er det et grep å true med å slippe taket?

KrF har skapt en forventning om at Listhaugs dager er talte. At oppgjørets time er kommet for statsråden som har serieydmyket dem i flere år. Hvis de ikke kommer dit nå, vil alle truslene og alle ordene om mistillit se nærmest latterlige ut. Skal de komme dit må trusselen om å felle regjeringen være reell. Erna Solberg og Siv Jensen må i hvert fall tro at KrF er villige til å gjøre det. Det er jeg usikker på om de gjør nå.

Og føler de seg trygge på at KrF rygger til slutt, så kan de sette hardt mot hardt i Stortinget i morgen. Da blir grepet kanskje bare fraser og ord om at fra nå av skal alt bli bedre, også på Facebook. Noen vil kanskje kalle det et grep, men særlig fast et det ikke.