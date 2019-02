SVARER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Brian Cliff Olguin

Moxnes: – Ønsker ikke stengte grenser, slik Ap påstår

Rødt ønsker regulert arbeidsinnvandring, ikke stengte grenser.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt.

Jeg møter jevnlig folk som sier de har gitt opp å følge med på politikk. Politikere bare krangler, sier de. Politikere er ikke villige til å lytte, de framstiller hverandre i verste mening og tenker kun på neste valg, sier de. Stort sett syns jeg de overdriver. Men når jeg leser hva Eigil Knutsen i Arbeiderpartiet påstår om Rødt i VG 19. februar, forstår jeg hvor frustrasjonen kommer fra.

For i innlegget påstår Arbeiderpartiet ting om Rødt som de må ha funnet på selv. Eigil Knutsen har i hvert fall ikke funnet det i våre programmer.

Rødt ønsker ikke “å stenge grensene for arbeidsinnvandrere fra EU-land”, slik Arbeiderpartiet påstår. Rødt er ikke mot arbeidsinnvandring. Vi er mot måten den foregår på i dag. Norge levde i over 60 år godt med et grenseløst arbeidsmarked i Norden. Det fungerte fordi arbeidsinnvandringa skjedde mellom land med ganske lik levestandard og lønns- og arbeidsvilkår.

Dagens regime er noe ganske annet. Uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-området fører til at ansatte med norske lønns- og arbeidsvilkår blir erstattet med ansatte som har dårligere vilkår.

Som Roar Abrahamsen, Ap-medlem og leder i den største fagforeninga for industriarbeidere (Fellesforbundets avd 5) nylig sa det: «Min virkelighet er at 600 sies opp og det flys inn lavlønt arbeidskraft!»

Derfor ønsker Rødt en solidarisk regulering av arbeidsinnvandringa. I dag gjelder det ulike regler for arbeidsinnvandring innenfor og utenfor EØS-området. Innenfor EØS-området er det fri flyt som gjelder, der har arbeidstakere få reguleringer.

De som kommer fra andre land må derimot kunne dokumentere at de har en jobb, og den må, ifølge Utlendingslovens §23, ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er «dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen.» Rødt vil ha samme regler for de som kommer fra EU-land som for de som kommer fra India eller Russland. Folk skal være velkommen, men på norske vilkår. Skal en slik bestemmelse ha noen effekt, må arbeidsgiver straffes hard for brudd på bestemmelsen. Gjerne så hardt at virksomheter med sosial dumping som forretningsidé knapt overlever hvis de blir utsatt for et tilsyn.

Rødt skylder heller ikke på arbeidsinnvandring “i nesten enhver debatt om utfordringer i arbeidslivet”, som Knutsen påstår. Vi gjentar gang på gang at det ikke er arbeidsinnvandrerne i seg selv som er problemet, men et system som gjør at kyniske arbeidsgivere kan utnytte dem til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår i Norge.