BESTILTE RAPPORT: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har iverksatt ni tiltak etter å ha mottatt rapporten om overgrep og trakassering i Forsvaret. Foto: Trond Solberg / VG

Leder

Sjokkerende og alvorlig

Forsvarets egen undersøkelse avdekker at et sjokkerende høyt antall kvinner og menn i uniform er blitt utsatt for voldtekt eller seksuell trakassering i ulike former. Funnene er så alvorlige at Forsvaret trenger full mobilisering mot ukultur og lovbrudd i egne rekker.

Publisert: 21.02.19 05:22







8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på spørsmål om mobbing, trakassering og voldtekt. 23 kvinner og 20 menn svarer bekreftende på at noen i løpet av det siste året har hatt sex/samleie med dem, uten deres samtykke. 71 kvinner og 53 menn oppgir at de er blitt forsøkt tvunget til sex. Dette viser med all tydelighet at seksuelle overgrep foregår i langt større grad enn det som til nå har vært kjent i Forsvaret. Kun to av dem som oppgir voldtekt har anmeldt forholdet.

les også Sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner oppgir å ha blitt voldtatt det siste året

Det er positivt at Forsvaret, i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsdepartementet, har gjennomført denne store undersøkelsen. Det er nødvendig å forstå omfanget for å kunne sette inn de riktige virkemidler. Det er også viktig å sette søkelyset mot det som har vært skjult, enten årsaken er at de fornærmede har vegret seg for å anmelde eller om det finnes en ukultur hvor slike hendelser dysses ned. Etter denne rapporten lar det seg ikke lenger skjule at Forsvaret har et alvorlig problem.

Rapporten må nå følges opp med konkrete tiltak, først og fremst av hensyn til de som har vært utsatt for voldtekt, trusler og trakassering. For rekrutteringen til Forsvaret er det viktig at de som kommer inn til førstegangstjeneste ikke må drive kamp mot seksuell trakassering.

les også Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

Forsvaret har allerede lagt frem ni tiltak som svar på undersøkelsen. Disse inkluderer blant annet en holdningskampanje, gjennomgang av regelverket, forbedring av varslingsrutinene og større vekt på kompetansebygging. Når det avdekkes slike alvorlige forhold er ikke èn holdningskampanje tilstrekkelig. Gode holdninger krever en vedvarende innsats i alle ledd. Nulltoleranse for seksuell trakassering må gjennomsyre hele organisasjonen. Det må bli enklere å varsle. Ledere på alle nivåer har ansvar for at det ikke brer seg en ukultur i egne rekker. Og det bør gjennomføres nye årlige undersøkelser for å avdekke om de nye tiltakene virker etter hensikten.