«Free the nipple» er ikke for alle

Publisert: 10.08.18 14:17

Feminisme er trendy. I alt fra mote til film og musikk hentes det inspirasjon fra feministiske verdier og kampsaker. Men kommer det egentlige budskapet gjennom når man skal gjøre feminisme til pop-kultur?

SYNNE MUREN OLSEN , student.

I den moderne feministiske bevegelsen har «Free the nipple» blitt et slags symbol for den viderekommende feminismen. Vi vil være likestilte på alle plan, og er lei av at kvinnekroppen hyperseksualiseres. Selv om ideen om at kvinnekroppen skal få være fri og uten fordommer på langt nær er moderne eller nytenkende, har kampen fått nytt en ny plattform som når mange gjennom sosiale medier. Hvorfor skal en kvinnes nipler sensureres når de helt like mannlige niplene går igjennom et hvert filter med glans?

Dette er mange kvinners hjertekamp om dagen, og «free the nipple»-kampanjen har forflyttet seg rundt hele verden – kan det virke som. Jeg mener ikke å rette kritikk til selve konseptet om likhet for kroppene våre, det står jeg selvfølgelig bak, det jeg vil rette kritikk til er idéen om at dette er en global feministisk sak som alle verdens kvinner brenner for.

Global feminisme antar at vi kvinner har en slags grunnleggende og naturlig solidaritet, uten å vurdere de forskjellige forutsetningene vi har for å forstå og relatere oss til kjønn og seksualitet. Global feminisme har skapt et samfunn hvor vi ser den vestlige kvinnen som sterk og kompetent, og hvor den vestlige kvinnen må kjempe på vegne av alle kvinner i verden, i et forsøk på å redde de «svake» ikke-vestlige kvinnene. Det blir antatt at alle kvinner vil være den vestlige kvinnen, fordi det er vi som setter normen og blir idealisert i det globaliserte verdenssamfunnet. Det som ofte ikke blir vurdert, er det faktum at ikke alle ser på det å være kvinne på lik måte.

Transnasjonal feminisme sier at vi er nødt å se alt i kontekst. Vi kan ikke anta at alle kvinner som skiller seg ut fra den vestlige normen er kvinner vi er nødt til å «redde». Vi må kjempe for at alle kvinner skal ha muligheten til å velge på vegne av seg selv, og så er vi nødt til å godta de valgene ikke-vestlige kvinner tar når de har fått den friheten. Vi må forstå at det å relatere til kjønn er avhengig av hvilken kultur, religion, nasjonalitet og etnisitet man kommer fra, og hvilket filter man ser verden igjennom. Vi kan ikke si at «free the nipple» er den ultimate moderne kvinnekampen for alle kvinner – for det er ikke realiteten.

Jeg syns dette er viktig å tenke på, spesielt i det multi-kulturelle Norge. Jeg er lei av å se at venner som fremmer global feminisme sukker i skuffelse når de ser at kvinner ikke tar valg som er anerkjent av det vestlige samfunnet. Feminisme handler likhet og om kvinners rett til å eie egen kropp og sjel, uavhengig om hun viser seg naken på sosiale medier eller om hun vil dekke seg til fra topp til tå. Dette er særlig viktig å tenke på nå som danske myndigheter har kriminalisert en marginal gruppe kvinner, nemlig kvinner som går med niqab. Enkelte tar til ordet for samme forbud i Norge, og i mitt nettverk ser jeg dessverre at en del av disse motstanderne er de samme som forbeholder seg retten til å poste feriebilder med synlige brystvorter på sosiale medier. Hvordan kan man kjempe for retten til å gå kledd som man vil, samtidig som man ønsker å begrense andre kvinners valg?

Jeg vil gjerne at kvinner skal få vise brystvorter på Instagram, men jeg vil enda mer gjerne at kvinner som kjøper masseprodusert "Feminist"-merch starter å se forskjellen på global og transnasjonal feminisme. Jeg vil at vi viser støtte til kvinner med alle slags ideal, og at vi prøver å forstå hvorfor ikke alle kvinner vil ta akkurat de samme valgene, uten å dømme fra eget ståsted.

Feminisme handler om likhet og frihet for alle, og det er viktig å huske at man kan være frigjort uten å være vestlig.