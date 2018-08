Foto: Annemor Larsen / VG

God mat er god eldreomsorg

Konsernsjefen i TINE oppfordrer meg om å ta god og sunn mat til eldre på alvor. Det er strengt tatt ikke nødvendig. God mat til eldre er allerede et satsningsområde for regjeringen og meg.

Publisert: 15.08.18 12:11

ÅSE MICHAELSEN , eldre- og folkehelseminister.

- Har du husket å ta medisinene dine?

Vi har vel alle vært opptatt av at en skrøpelig svigermor eller en gammel farfar skal huske å ta medisinene sine for å holde seg så frisk som mulig.

Å spise godt er like viktig for trivselen og helsa – ikke minst når vi kommer opp i årene. Mange eldre spiser for lite mat eller feil mat. Det fører til at de mister energi, fungerer dårlig i hverdagen eller rett og slett blir syke. Det må vi gjøre noe med. Nettopp derfor er mat og måltider et satsingsområde i regjeringens eldrereformen "Leve hele livet".

Vi ser en økende bevissthet om hvor viktig mat er.

Stadig flere sykehjem har flyttet middagsserveringen fra formiddag til ettermiddag slik at beboerne eldre rekker å bli sultne.

På flere steder har det blitt mulig for eldre å velge mellom flere retter og å velge når de vil spise dem.

Vi ser at kommuner, frivillige og næringsliv enkelte steder sørger for at ensomme hjemmeboende eldre kan møtes og spise sammen.

Det er bare et problem med de mange gode løsningene og eksemplene vi ser rundt i landet. De sprer seg ikke mellom kommunene. Målet med "Leve hele livet" er derfor å spre de gode løsningene og støtte kommunene med å ta dem i bruk. Derfor skal vi bygge opp et eget støtteapparat. Kommuner som forbedrer tjenestene til eldre i tråd med reformen vil bli prioritert i statlige øremerkede ordninger.

I regjeringsplattformen vår har vi sagt at vi vil etablere en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem for å gi et bedre tilbud til eldre på institusjon og få lukten av mat tilbake i gangene. Det vil kunne bedre både appetitten og trivselen.

Kunnskap og bevissthet om ernæring er viktig. Vi er nå i gang med et storstilt kompetanseløft i pleie- og omsorgssektoren der ansatte får tilbud om utdanning og etterutdanning.

I arbeidet med "Leve hele livet" hadde vi dialogmøter med eldre, pårørende, ansatte og frivillige for å få råd og innspill til reformen av dem som har skoene på. På ett av disse møtene fortalte en pårørende hvor viktig maten og måltidene ble under ektemannens sykdom.

– Mat handler om å skape gode øyeblikk, uansett hvor pasienten er. Vi trenger ro rundt måltidet. Pleierne må ha nok tid til å kunne sette seg ned med pasientene. Når man medisinerer, heter det jo at medisinen ikke er gitt før den er tatt. Hvorfor gjelder ikke samme prinsipp når man gir pasienter mat, spurte hun.

God mat og gode måltider må til for at eldreomsorgen skal være god. For at svigermor og farfar skal trives og holde seg friske som mulige, er det ikke bare viktig at de tar medisinene sine.

Det er like viktig at de spiser godt.