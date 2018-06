Høyresidens snøfnugg

REAGERER: – Å ønske død over meninger man ikke liker i samme setning som man snakker om sekulære frihetsverdier må være Norges-rekord i selvmotsigelser, skriver Andreas C. Halse. Foto: Skjermdump, Christian Tybring-Gjeddes Facebook-side

Publisert: 27.06.18 13:51 Oppdatert: 27.06.18 14:02

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde melder seg på i kampen mot Vestens viktigste verdier når han oppfordrer til å boikotte meninger han ikke liker.

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, skribent

Vi står ovenfor en rekke trusler mot en kritisk offentlighet. En trend i tiden synes å være at stadig flere ønsker å beskyttes mot meninger de ikke er enige i. Fremfor å argumentere mot syn man ikke deler synes det å ha være på moten å heller gjemme seg unna og holde seg til de man vet deler sitt syn i et og alt.

Med fremveksten av sosiale og alternative medier er dette mer mulig enn noen gang. Ønsker man ikke å beskyttes fra standpunkter man er uenig i, kan man rett og slett bare holde seg til sine egne medier.

Denne trenden er ille nok når det er vanlige synsere som skaper ekkokamrene. Verre blir det når politikere og maktpersoner gjør det samme. Sist ut i rekken er Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet. I dag tar han på sin Facebook-side til ordet for boikott av Aftenposten . Grunnen er så enkel som at han er uenig med noe de skriver på lederplass .

Instinktet som slår inn her er verdt å legge merke til fordi det ligger så langt unna idealene samfunnet vårt er bygget på. Det første som slår Tybring-Gjedde er altså ikke å skrive hva han mener om saken eller å bruke sin betydelig plattform til å forsøke å overbevise folk. Det er å gjemme seg fra meningene han ikke deler og oppfordre så mange som mulig til å gjøre det samme.

At dette kommer fra en representant i landets nasjonalforsamling er selvsagt pinlig, men det er også et symptom på en urovekkende tendens. Noe av det aller beste vi har skapt i vesten er verdiene fra opplysningstiden. Der vi slo ring om ytringsfriheten og prinsippet om at kritikk fører oss fremover, at meninger skal brytes mot hverandre og at alt skal kunne diskuteres. Akkurat denne vestlige verdien er tydeligvis ikke så viktig å slå ring rundt for Frp-toppen Tybring-Gjedde.

Aftenpostens leder handler for øvrig om bruk av hijab i barneskolen. Aftenposten argumenterer mot et forbud. Et standpunkt de for øvrig deler med Frps egen regjering. Personlig er jeg uenig med både Aftenposten og regjeringen på dette punktet og tror det er en dårlig idé for integreringen og barns frihet å fortsette å tillate at de aller yngste bruker plagget på skolen. Det har jeg skrevet om tidligere og det vil jeg fortsette å gjøre i fremtiden.

Det er nemlig slik vi bør møte uenighet i et demokratisk samfunn. Med opplyst debatt og ideer som brytes mot hverandre på plattformer som er åpne for så mange som mulig. På den måten kan folk høre flere sider av samme sak og så gjøre seg opp en mening. Tybring-Gjeddes strategi vil føre til det motsatte. Nemlig at stadig flere kan gå gjennom stadig mer av livet uten å høre andre meninger enn de dem har fra før.

Det er ikke bare skadelig for debatten. Det vil føre til stadig dårligere og mindre samlende løsninger for landet vi bor i.

Det er selvsagt ingen som kan tvinges til å lese alt av aviser, men det er noe helt annet enn å oppfordre til boikott og ønske «død» over meninger man ikke liker. Tybring-Gjedde avslutter sin FB-post på følgende vis:

«La Aftenposten og andre MSM (betegnelse for såkalt Mainstream Media, min anm.) dø i fred. De forstår ikke verdien av våre sekulære frihetsverdier og har utspilt sin rolle.»

Å ønske død over meninger man ikke liker i samme setning som man snakker om sekulære frihetsverdier må være norgesrekord i selvmotsigelser.

Våre sekulære frihetsverdier er tuftet på at de beste ideene vinne frem i skarp konkurranse. Det er en konkurranse Tybring-Gjedde bidrar til å eliminere når han løper og gjemmer seg fremfor å ta en ærlig debatt.

Høyresidens snøfnugg er åpenbart noen skjøre skapninger.

Andreas C. Halse skriver fast for Aftenpostens spalte «Internrevisjonen».