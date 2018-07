Foto: Roar Hagen

Dragkamp i NATO

leder

Publisert: 05.07.18 03:11

MENINGER 2018-07-05T01:11:42Z

USAs president Donald Trump øker presset mot europeiske allierte foran neste ukes toppmøte i NATO. Møtet finner sted i en tid med økende spenning i de transatlantiske forbindelser, forårsaket av Trumps anklager om at europeerne utnytter USA økonomisk, og dessuten bruker for lite på forsvaret.

Det er særdeles viktig å unngå at Brussel blir en reprise på det nylig avholdte G7-toppmøtet i Quebec som endte med at Trump ikke ville undertegne slutterklæringen og omtalte Canadas statsminister Justin Trudeau som svært uærlig og svak. Trump truer med å trappe opp handelskrigen ytterligere med landets nære allierte. Det siste vi trenger er en åpen strid mellom allierte i NATO . Det vil svekke NATO i en kritisk tid.

NATO-landene ble på toppmøtet i 2014 enige om å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2024. Vi støtter vedtaket og forventer at Norge og andre allierte, som i dag bruker mindre enn to prosent, øker budsjettene tilstrekkelig i årene som kommer. Fra 2016 til 2017 økte forsvarsbudsjettene med 4,1 prosent i europeiske NATO-land. Før toppmøtet har Trump skrevet brev til flere regjeringssjefer, inkludert statsminister Erna Solberg, med krav om at de må å bruke mer penger på forsvaret nå.

Europeerne er uenige om mangt, men kritikken fra Trump gjør at de finner sammen. Norge og flere andre NATO-allierte avviser Trumps krav om å skjerpe to-prosentmålet, skrev VG onsdag. De vil ikke påta seg større forpliktelser enn det som ble avtalt for fire år siden. To-prosent målet er viktig, men like viktig er det å gjøre fornuftige investeringer i de enkelte land som styrker alliansens samlede forsvarsevne. Det er ventet at de allierte i Brussel formelt vil bekrefte målene i forsvarsminister Jim Mattis plan om at NATO skal kunne stille 30 bataljoner, 30 krigsskip og 30 kampflyskvadroner på 30 dagers varsel.

Det er urovekkende at Trump i ulike fora gjør USAs beste venner til motstandere. Desto viktigere er det å forhindre at uenighetene mellom USA og Europa på andre områder ikke går ut over NATOs forsvarsevne. Det er å håpe at Trump i Brussel legger vekt på forsvarssamarbeidets betydning og det positive som skjer i alliansen, fremfor å skjerpe allerede ambisiøse budsjettmål. Like viktig er det at han tar med seg et tydelig budskap til toppmøtet med Vladimir Putin noen dager senere om at NATO står sterkt og samlet.