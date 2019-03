D2s forside forrige fredag. Foto: FAKSIMILE

D2-leder svarer på kritikken: Når kroppspositivismen vokser seg stor og bred

Det at kroppspositivisme-trenden nå kommer i mange varianter og fra ulike hold er tross alt bra hvis målet er å få flest mulig jenter til å akseptere seg selv.

HELLE VAAGLAND, redaksjonsleder D2

Kroppspositivismen er en viktig trend som har gjort seg stadig sterkere gjeldende i løpet av de siste årene. Det begynner å bli lenge siden D2 dekket fenomenet med å vise frem damer med hår under armene og på leggene. Siden har vi skrevet om pluss size-modeller, om eldre modeller, og flere saker om det nye mangfoldet som for alvor har inntatt og forandret motebransjen den siste tiden.

I Norge har Carina Elisabeth Carlsen vært en modig og viktig kroppspositivist. Kanskje ikke så rart at hun ser ut til å ønske seg en sak fra D2 som yter hele denne bevegelsen rettferdighet.

Siden denne trenden kommer i etapper, og vi tidligere har dekket deler av den, og sikkert kommer til å gjøre det igjen, valgte vi denne gangen å fokusere på noe vi ikke har lest så mye om før; nemlig strekkmerker, cellulitter, kviser og hengepupper.

I saken trekker vi frem Chidera Eggerue, som har skapt en internasjonal bevegelse med Saggy Boobs Matter. Vi forteller om hudlegen Anjali Mahto, som er en representant for den nye akne-positive bevegelsen. Og om Sara Shakeel, som fikk damer verden over til å legge glitter på strekkmerkene sine.

Det at disse har inspirert populære og kommersielle bloggere som Anniken Englund Jørgensen og Sophie Elise Isachsen til å gjøre det samme, syns vi selvsagt er interessant. Det er jo nettopp når denne motkultur-trenden spres videre av bloggere med et så stort publikum som dem at trenden virkelig kan få gjennomslagskraft. Det at kroppspositivisme-trenden nå kommer i mange varianter og fra ulike hold – at den har vokst seg så stor og bred at til og med opererte bloggere vil være med – det er tross alt bra hvis målet er å få flest mulig jenter til å akseptere seg selv. Derfor har de en plass i D2s sak, sammen med mange andre.