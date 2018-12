Kommentar

Carl Ivan Hagen

VG Leder

Publisert: 20.12.18 05:08







Vestens forhold til Russland er i ferd med å bli en markant utenrikspolitisk skillelinje i Norge og andre vestlige land. Populistiske partier på høyre- og venstresiden omfavner i stadig større grad en beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen som ikke rimer med virkeligheten. Det springende punktet er om Russlands opprustning og bruk av militærmakt og andre typer press er en aggressiv handling eller et rimelig svar på vestlig aggresjon. Eller for å si det litt mer enkelt: Man krangler om hvem som begynte.

Russland har hele tiden forklart sine militære og sikkerhetspolitiske disposisjoner med det de mener er trusler fra NATO og Vesten. Denne fortellingen kjøpes nå av stadig flere i de ytre delene av venstre- og høyresiden. Nå sist av tidligere Frp-leder Carl I. Hagen som i en kronikk i VG freidig hevder at det «er i hovedsak på grunn av vestlig uklokskap at verden nå er i konflikt, ustabilitet og en eskalerende farlig situasjon og utvikling (...)»

Hagens kronikk er en velskrevet og konsis samlet fremstilling av de russiske myndighetenes syn på situasjonen slik de har hevdet dem i flere år. Russland er truet av et ekspansivt NATO som tar opp i seg land i russisk interessesfære, Vesten står bak destabilisering og statskupp i land der pro-russiske regjeringer blir kastet og annekteringen av Krim er ikke noe å ta på vie for fordi Krim egentlig er russisk og folket der ønsket å forlate Ukraina. Det er unektelig noe spesielt å høre en fremtredende borgerlig politiker som Hagen fremstå som en etterplaprer for det russiske propagandaapparatet.

For virkeligheten er ikke slik Hagen og Kreml beskriver den. NATOs utvidelse skyldes suverene staters ønske om en sikkerhetsgaranti som alliansen kan tilby, den samme sikkerhetsgarantien som Norge valgte i 1949. NATO er ingen aggressiv militærallianse i Europa, men en beskyttelse mot militært press fra for eksempel Russland, som er en betydelig militærmakt.

NATOs opprustning de siste årene er et svar på russisk aggresjon, ikke minst deres krenkelse av et annet lands grenser da de rykket inn på Krim. Det er Russland som øker spenningen i Europa, ikke NATO. Den som kjøper den russiske fremstillingen av dagens situasjon går samtidig inn for en verden der spesielt små stater blir mindre trygge enn de trenger å være. Vi som lever i frie demokratier bør ikke akseptere russernes krav om at land i deres nærområder skal oppføre seg på en måte som behager Kreml, og vi bør definitivt ikke akseptere truslene om bruk av militær makt som man legger bak dette kravet.