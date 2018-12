Åpen, folkelig og modig: Else Kåss Furuseth har delt sin historie med hele Norge, og åpnet opp for viktige samtaler. Foto: Tore Kristiansen

Kommentar

Særdeles velfortjent, Else!

Else Kåss Furuseth åpnet det forbudte rommet. Hun ga oss språket til å snakke om det aller vanskeligste – om mennesker som velger å ta sitt eget liv.

Publisert: 20.12.18 13:10 Oppdatert: 20.12.18 13:48







Det er ikke overraskende at VG-leserne valgte Else Kåss Furuseth som årets navn. Hun er et menneske det er lett å bli berørt av. Den som har hørt henne snakke om morens og brorens selvmord, glemmer det ikke. Så likefrem, så ærlig, og så sårt. Og ikke minst – i en språkdrakt som på samme tid er klinisk og medisinsk – og hverdagslig og menneskelig.

Hun er tydelig på hva hun ikke kan, hun er ikke fagmenneske, ikke ekspert. Men hun vet så godt hva hun snakker om. Og hun gjør det på en måte som gjør at de som selv på ulike vis har opplevd selvmord eller selvmordsforsøk, kjenner seg igjen. Mens de som ikke har vært berørt av det, får mer enn en anelse om hva det innebærer.

Pressen tok feil

Kåss Furuseth har gjort den jobben pressen burde gjort for lenge siden. Hos oss var selvmord i altfor mange år noe vi ikke skulle snakke om, i frykt for smitteeffekten. Det har til og med vært en del av presseetikken ikke å omtale selvmord.

I dag må vi kunne fastslå at dette har vært feil. Norge ligger høyt på selvmordstatistikken, på tross av at vi stadig blir kåret til et av verdens beste land å bo i. Et så viktig tema kan vi ikke la være å gå dypt inn i. Åpenhet er nøkkelen, også her. Det har Kåss Furuseth vist oss.

Åpen, folkelig og modig

I høst, på verdensdagen for forebygging av selvmord, åpnet hun huset sitt. Over 800 mennesker var innom. Pårørende, overlevende etter selvmord, mennesker med og uten egne problemer. Selv statsministeren tok morgenkaffen hjemme hos Furuseth denne dagen.

Kåss Furuseth har åpent og modig delt sin historie, på en måte som treffer folk flest. Og hun har lært oss mye, fordi hun har snakket med fagfolk og lest faglitteratur. Hun kan formidle fagkunnskapen bedre enn mange eksperter. Og ikke minst – hun gjør det med humor. Hvem skulle trodd at det var mulig? Men hennes såre og samtidig morsomme replikker midt i alvoret gir på et merkelig vis en enda dypere forståelse for hva dette handler om.

En av Norges rauseste

Denne høsten kom hun med bok om sine egne timer hos psykolog. Igjen åpner hun helt opp om sitt eget liv. Og igjen åpner hun rommet for oss andre. Terapi er ikke skummelt. Av og til er det helt nødvendig. Selv fortalte hun ingen om timene hun gikk til hver uke. Nå viser hun både seg selv og oss andre at det ikke er noe å skamme seg over. Ikke dette heller.

Else Kåss Furuseth er antagelig et av Norges rauseste mennesker. Og en av de modigste. For det krever mot å være så åpen. Kåringen av Else Kåss Furuseth som årets navn er særdeles velfortjent.