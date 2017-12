Narkotikasalg i Oslo sentrum, 2010. FOTO: SIMEN GRYTØYR / VG Foto: Grytøyr, Simen

Et skritt i riktig retning

Publisert: 15.12.17 10:53

Det var en gledens dag for norsk rus og helsepolitikk da VG i går kunne fortelle at et stortingsflertall nå er klar for en radikal omlegging av narkotikapolitikken. Bruk av narkotika skal etter reformen ikke lenger straffeforfølges, men behandles. De tunge misbrukerne skal ikke lenger behandles som kriminelle men som syke. Førstelinjehåndteringen av dem flyttes fra justis til helse.

Dette er et viktig skifte av synsvinkel for myndighetenes side når det gjelder håndteringen av nordmenn som har store rusproblemer. Siden den kraftige kriminaliseringen av besittelse og bruk av narkotiske stoffer ble innført på 1960- og 1970-tallet, har helse myndighetene standhaftig holdt seg til at dette er eneste farbare vei, til tross for at Norge er et av landene i Europa med flest overdosedødsfall. Langt flere dør av overdose enn i trafikken i dette landet. Mens antallet trafikkofre har gått ned siden sekstitallet fordi politikken og sikkerheten er tilpasset virkeligheten, har tallet på narkotikaofre gått opp i samme periode.

Det gjenstår mange detaljer og mye lovarbeid i Stortinget før intensjonene bak de nye forslagene kan settes ut i praksis. Og det er viktig at man har et realistisk syn på hva de vil føre til. Man vil kunne få ned dødstall og skape et mer verdig liv for de alvorligste misbrukerne. Men bruken av narkotika vil ikke forsvinne. De fleste norske brukere av narkotika sliter ikke med den avhengigheten som de mest narkomane og er ikke henvist til kriminalitet eller det sosiale hjelpeapparat for å finansiere sitt forbruk. Likevel representerer denne bruken også et betydelig samfunnsproblem, som ikke vil bli mindre av at de tyngste misbrukerne får det lettere. Det er derfor viktig, som Sveinung Stensland (H), nestleder i Stortingets helsekomité, understreket i VG i går: Dette er ikke en legalisering av stoff, men en avkriminalisering av brukerne.

Det viktigste er like fullt at Norge nå kan få en mer human narkotikapolitikk hvor det er helsepersonell og ikke det lokale politikammer som avgjør hvordan narkomani skal håndteres. Det er et skritt i riktig retning. Det neste skrittet blir ¨å sørge for at hjelpeapparatet får ressurser til å utføre oppgavene, slik at dette ikke bare blir symbolpolitikk.

